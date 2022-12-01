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Jim Carrey Twitter kararını açıkladı. Elon Musk'a satışı tartışılmıştı

Twitter’ı satın almasının ardından insan hakları birimi üyeleri de dahil olmak üzere, toplu işten çıkarmalar yapacağını duyuran Elon Musk’ın bu hamlesi üzerine pek çok ünlü isim Twitter hesabını sildiğini duyurmuştu.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 01:17
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Hollywood oyuncusu Jim Carrey Twitterdan ayrılacağını açıkladı

Jim Carrey Twitter kararını açıkladı. Elon Musk'a satışı tartışılmıştı
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Geçtiğimiz nisan ayında oyunculuk kariyerini bırakıp emekli olacağını açıklayan Jim Carrey de Twitter’ı terk eden isimler arasına katıldı. Carrey yaptığı açıklamada “Twitter’dan ayrılıyorum ama arkadaşım Jimmy Hayward ile yaptığım kısa animasyonu paylaşmak istedim” dedi.

Oyuncu, Twitter hesabını silme nedeni olarak direkt Elon Musk'ı işaret etmese de bu hamlesinin altında Musk'ın etkisi olduğu düşünülüyor.

'EMEKLİ OLUYORUM'

Carrey, katıldıği bir röportaj esnasında gelecekte bir proje ile ilgilenip ilgilenmediği sorulduğunda “Emekli oluyorum” dedi. 60 yaşındaki oyuncu, muhabirin şaşkınlığı karşısında “Oldukça ciddiyim” açıklamasında bulunmuştu. Komedyen, "Eğer melekler bana altın mürekkeple yazılmış bir senaryo getirirse ve bu hikaye insanlar için önemli olacaksa tekrar bu yola girebilirim" diyerek tamamen oyunculuğunu bırakmadığını söylese de ara verme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

"Yeterince yaptım" diyerek konuşmasını tamamlayan oyuncu, geçtiğimiz günlerde Will Smith'in tokat hadisesinin ardından Smith'i alkışlayan seyirciler için "Hollywood dediğiniz omurgasız bir grup insan" ifadesini kullanmıştı.

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