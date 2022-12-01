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Twitter 2.0 yayınlandı. Twitter'a hangi yenilikler geliyor

Elon Musk'ın satın alma işleminin ardından Twitter'da bir dizi yenilikler yapılmıştı. Uygulamaya yeni Twitter 2.0 güncellemesi yapıldı. Blog yazısıyla duyurulan güncellemelerin özellikleri açıklandı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 12:02
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Twitter'ın yeni güncellemesi bir blog yazısıyla tanıtıldı

Twitter 2.0 yayınlandı. Twitter'a hangi yenilikler geliyor
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Elon Musk'ın satın alma sürecinden sonra hem işten çıkarmaların hem de uygulama içi bazı 'kuralların' değiştiği ifade ediliyor. Musk'ın bir süredir üzerinde çalıştığı Twitter 2.0, bir blog yazısıyla açıklandı.

TWITTER 2.0 NELER SUNUYOR?

Gizlilik kuralları ve uygulama içi politikalarda yavaş yavaş değişikliğe uğrayan Twitter'ın bu değişimi hızlandırmasının sonucunda 'Twitter 2.0' süreci uzamıştı. Musk Twitter'ı satın aldıktan sonra “Yeni Twitter’ın bir parçası olmak istediğinizden eminseniz, lütfen aşağıdaki bağlantıda evet’i tıklayın” yazan bir e-postayı çalışanlarına göndermişti.

Anketteki 'evet' seçeneğini seçenler yüksekti. Ayrıca e-postayı ‘hayır’ olarak yanıtlayanların ise 17 Kasım sonrasında işten çıkarılacağı ve üç aylık kıdem tazminatı alacakları söylenmişti.

Tüm bu olayların ardında Twitter 2.0 resmen yayınlandı.

Twitter’ın resmi hesabu süreci şu şekilde özetledi:

''Aynı görev, çok daha hızlı yenilik ve çok daha şeffaf"

“Geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde gördüğünüz gibi Twitter artık herkese açık test sürecini benimsiyor. İnovasyona yönelik bu açık ve şeffaf yaklaşım, daha hızlı çalışmamızı sağlıyor ve bunun kullanıcı geri bildirimlerini gerçek zamanlı olarak toplamamızı sağladığı için sağlıklı olduğuna inanıyoruz. Tüm bu çalışmaları tek bir amaç doğrultusunda yapıyoruz: Twitter’ı müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve dünyanın dört bir yanında kullanan insanlar için daha iyi hale getirmek.“

“Güvenlik ekibimiz platformu nefret dolu davranışlara, taciz edici davranışlara ve kuralların her aşamadaki ihlaline karşı güvende tutmak için özenli çalışmalarına devam ediyor” diyerek sürecin altını çizen Twitter açıklamanın devamında şunları aktardı:

“Bu yeni yolculuğa çıkarken hatalar yapacağız, doğru şeyler gerçekleştireceğiz ve öğreneceğiz. Bu süreçte kullanıcılarımız ve müşterilerimizle açık bir şekilde iletişim kurarak geri bildirimlerinizi alacağız. Herkes için güvenli, herkesi kapsayan, eğlenceli ve bilgilendirici bir deneyim sunmaya kararlıyız. Bu geçiş döneminde şeffaf olmaya devam edeceğiz ve Twitter’ı 'internetin şehir meydanı' haline getiren sizleri dinlemeyi sürdüreceğiz.”

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