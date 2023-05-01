Hollywood senaristleri grevin eşiğinde

The Guardian’da yer alan habere göre, Walt Disney ve Netflix gibi büyük yapım şirketleriyle müzakere içinde olan Amerika Yazarlar Birliği, anlaşmaya varılamaması durumunda 15 yıl sonra ilk defa grev yapabilir.

Hollywood senaristleri, artan yayın platformları sürecinde maddi sorunlar yaşadıklarını, sezonların kısaldığını ve ödemelerin miktarının azaldığını söyledi. Senaristler, çalışma koşullarının düzeltilmesi ve ücretlerinin artırılmasını talep ediyor.

Yapım şirketleriyle müzakerelerin konularından birinin de yapay zeka olduğu belirtiliyor. Senaristler, şirketlerin senaryo yazmak için yapay zekadan faydalanmayacağına dair garantiler almak istiyor.

Müzakerelerin sonuçsuz kalması ve grevin başlaması durumunda Jimmy Fallon, John Oliver gibi isimlerin talk show programları yayınlanmayı durduracak.