Hollywood yıldızı Robert De Niro, 79 yaşında 7'nci kez baba oldu

ABD'li ünlü sinema oyuncusu 79 yaşındaki Robert De Niro'nun 7. kez baba olduğu belirtildi.

Hollywood yıldızı Robert De Niro, 79 yaşında 7'nci kez baba oldu

(AA) Oscar ödüllü oyuncunun temsilcisi, 7'nci çocuğunun doğumunu teyit etti.

De Niro'nun 7 çocuğunun ismi, cinsiyeti veya annesinin kim olduğu da dahil doğumla ilgili başka bir detay paylaşılmadı.

Magazin sitesi PageSix, çocuğun annesinin De Niro'nun 2015'te "The Intern" adlı filmde tanıştığı ve o zamandan beri birlikte çıktığı Tiffany Chen olduğunu belirtti.

De Niro'nun 1976-1988 arasında evli kaldığı ilk eşi Diahnne Abbott'tan 51 ve 46 yaşında iki çocuğu, 1988-1996 arasında beraber yaşadığı Toukie Smith'ten 27 yaşında ikizi ve 1997'de evlendiği ikinci eşi aktris Grace Hightower'dan da 24 ve 11 yaşlarında iki çocuğu bulunuyor.

De Niro, 26 Mayıs'ta gösterime girecek "Babam Hakkında (About My Father)" adlı komedi filminin tanıtımı için ET Canada'ya verdiği mülakatta "yeni bir bebeği" olduğunu dile getirmişti.

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