Hollywood yıldızları vergi yüzünden evlerini satışa çıkardı

Hollywoodd yıldızları yeni "malikane vergisi" nedeniyle evlerini satmaya başladı.

Aralarında ABD'li oyuncu Mark Wahlberg, şarkıcı Britney Spears, girişimci ve realite şov yıldızı Kylie Jenner ve ödüllü oyuncu Jim Carrey'nin olduğu Hollywood isimleri Los Angeles'ın yeni "malikane vergisinin" yürürlüğe gireceği 1 Nisan'dan önce lüks evlerini telaşla satmaya çalıştığı bildirildi.

Independent'ın haberine göre; ULA Yasası 5 milyon dolardan daha değerli mülklerin satıcılarının yüzde 4'lük bir transfer vergisi ödemesini gerektirecek.

Aynı yasa, 10 milyon dolardan yüksek satış yapılması durumunda yüzde 5,5 vergi ödenmesini zorunlu kılacak ve toplanan tüm para sosyal konutlarda kullanılacak.

Bu yasa nedeniyle Carrey'nin 1179 metrekarelik alana yapılı evi şubatta 29 milyon dolara ilana koyuldu.

Spears'ın Calabasas'taki 1082 metrekarelik evinin ise 12 milyon dolara satışa çıkardığı bildirildi.

Jenner, Beverly Hills'teki evini 33 milyon dolardan yüksek bir rakama satışa çıkardı.