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Ünlü oyuncu Reese Witherspoon'un 12 yıllık evliliği bitiyor

'Big Little Lies' dizisinde hayat verdiği 'Madeline' rolüyle tanınan Reese Witherspoon, 12 yıllık eşi Jim Toth ile yollarını ayırma kararı aldı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 15:31
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ABD'li oyuncu Reese Witherspoon ile Jim Toth boşanıyor

Ünlü oyuncu Reese Witherspoon'un 12 yıllık evliliği bitiyor
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'Big Little Lies' dizisindeki 'Madeline' rolüyle tanınan ünlü oyuncu Reese Witherspoon, eşi Jim Toth ile boşanıyor. 

"BÜYÜK BİR ÖZENLE BU ZOR KARARI VERDİK"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Witherspoon, "Paylaşacak bazı kişisel haberlerimiz var… Büyük bir özen ve düşünceyle bu zor kararı verdik. Birlikte harika yıllar geçiriyoruz ve birlikte yarattığımız her şeye derin bir sevgi, nezaket ve karşılıklı saygı ile ilerliyoruz" dedi.

“EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ OĞLUMUZ”

Oyuncu, sözlerine, "Bir sonraki bölümde ilerlerken en büyük önceliğimiz oğlumuz ve tüm ailemiz. Bu konular asla kolay değil ve son derece kişisel. Şu anda herkesin ailemizin mahremiyetine gösterdiği saygıyı gerçekten takdir ediyoruz" şeklinde devam etti.

2011'de sade bir törenle evlenen çiftin Tennessee James adında bir erkek çocuğu var.

Witherspoon'un ilk eşi Ryan Phillippe ile evliliğinden de Ava ve Deacon adında iki çocuğu var.

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