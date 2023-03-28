Nicolas Cage Dracula'yı oynarken kendi kanını içti!

Daha önce dört kez evlilik yapan dünyaca ünlü ABD'li aktör Nicolas Cage, Japonya'da tanıştığı kendisinden 29 yaş küçük Riko Shibata ile 2021 yılının mart ayında dünyaevine girmişti.

Cage geçtiğimiz sene eylül ayında ise Shibata ile ilk çocuğunu kucağına almıştı.

Mutlu evliliği devam eden Cage, son olarak vampir Dracula'yı canlandırdığı yeni filmi 'Renfield' için rol arkadaşı Nicholas Hoult ile birlikte Reddit'e girerek; hayranlarıyla soru-cevap yaptı.

Marca'da yer alan habere göre; filmin çekimlerinde yaşadığı yaşadığı rahatsız edici bir detayı açıklayan ünlü isim, istemeden de olsa kendi kanını içtiğini açıklamasıyla gündeme geldi.

Bir hayranı ona, aktöre çekimlerde gerçek kan tüketilip tüketilmediğini sorduğunda; 59 yaşındaki Nicolas Cage şu cevabı verdi: "Çekimlerde kullandığımız dişler gerçek dişlerdi, seramiktiler ve oldukça sivriydiler. Bu yüzden birkaç kez dudağımı ısırdım ve bu da kendi kanımı içmeme neden oldu. Sıcak ve bulanıktı"

Chris McKay tarafından yönetilen, senaryosunu Robert Kirkman ve Ryan Ridley'nin kaleme aldığı 'Renfield' filmi, yıllarca efendisi 'Dracula'nın işkencesine maruz kalan ancak ona sadakatini de sürdüren hizmetkar 'Renfeild'ı anlatıyor. 14 Nisan 2023 tarihinde vizyona girmesi beklenen filmde, usta oyuncunun nasıl bir Dracula yorumu ortaya koyacağı merakla bekleniyor.

