Hollywood’u skandallarıyla sarsan ünlü aktör Armie Hammer zirvedeyken dibe vurdu! Meteliksiz kalınca arabasını bile sattı!

Ünlü aktör, son yıllarda Hollywood'u sarsan büyük skandallardan birinin başrol oyuncusu olmuştu.

Bu olay, onun kariyerinin zirvesine çıkmasını engellediği gibi, sahip olduğu her şeyi de kaybetmesine yol açtı.

Başarılı filmlerle dikkat çeken bir oyuncu olan bu ünlü, hem etkileyici fiziği hem de yetenekleriyle tanınıyordu.

Sinema dünyasında adından söz ettirirken, iyi projelerde yer alarak kariyerini güçlendirmek istiyordu.

Oyunculuk başarısının yanı sıra, ailesiyle de mükemmel bir aile babası olarak tanınıyordu. Ancak 2020 yılında yaşanan olaylar, onun hayatındaki dönüm noktası oldu.

Hollywood'un yükselen isimlerinden biri olan Armie Hammer, büyük bir skandala karışarak gösteri dünyasında adeta silinip gitti.

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Hammer, 10 yıldır evli olduğu eşi Elizabeth Chambers tarafından terk edildi. Bu ayrılığın yankıları sürerken, ortaya çıkan skandal Hollywood'un uzun zamandır karşılaşmadığı bir boyuta ulaştı.

Hammer’ın eşini birçok kadınla aldattığı ortaya çıktı ve bu sıradan bir sadakatsizlikten çok daha fazlasını içeriyordu.

Ünlü aktörün hayatına giren bir kadının ona taciz ve tecavüz suçlamasında bulunmasıyla olaylar hızla büyüdü.

İlk suçlamayı yapan kadından sonra başkaları da Hammer'ı suçladı. Aktör, sadece kadınları taciz etmekle değil, aynı zamanda yamyamlıkla da suçlandı.

Olay mahkemeye taşındı ve birçok kurban, Hammer'ın kendilerini duygusal olarak istismar ettiğini, ardından da cinsel ilişki ve diğer sapkınlıklara zorladığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Elizabeth Chambers, bu suçlamalar yüzünden 10 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Ancak, uzun süren dava sürecinin sonunda, mahkeme yetersiz delil nedeniyle davaları düşürdü ve Hammer, bu büyük skandaldan aklandı.

Mahkeme onu suçlu bulmasa da, Armie Hammer'ın Hollywood kariyeri büyük bir darbe aldı.

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Ünlü aktör bir süre Cayman Adaları’nda gözlerden uzak yaşadı ve işsiz kalınca devremülk satmaya başladığı söylendi.

Mahkemede aklandıktan sonra Los Angeles'a dönen Hammer, sosyal medyada aktif olmaya başladı. Bir zamanlar büyük kazançlar elde ettiği kamyonetini bile satmak zorunda kaldı.

Benzin parası bulmakta zorlandığını belirten Hammer, kamyonetini çok sevdiğini ancak artık benzine para ayıramadığını ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde 38 yaşına giren Hammer, doğumlarından sonra çocuklarını bu kamyonetle hastaneden aldığını anlatarak duygusal anlar yaşadı.

Elizabeth Chambers ile evliliğinden 9 yaşında Harper ve 7 yaşında Ford adında iki çocuğunun olduğu bildirildi.

Hammer, evli olduğu dönemde yaşadığı ilişkileri ve aldatmaları kabul etse de, taciz, tecavüz ve yamyamlık suçlamalarını reddetti ve yaşanan her şeyin rıza dahilinde olduğunu savundu.

Skandal ve suçlamalar, onun Hollywood kariyerine büyük bir darbe vurdu ve 2022'de vizyona giren “Death on the Nile”dan bu yana hiçbir filmde rol almadı.

Hollywood'da yeniden bir yer bulması ise oldukça zor görünüyor.

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Tüm bu olayların ortasında, Armie Hammer çeşitli bağımlılık sorunlarını aşmak için bir rehabilitasyon programına kaydoldu.

Robert Downey Jr'ın masraflarını karşıladığına dair çıkan haberleri temmuz ayında yalanladı.

Mali sıkıntılar yaşadığını kabul etse de, Hammer daha mutlu olduğunu iddia etti:

“Bunun bana ne öğrettiğini biliyorsunuz, paraya ihtiyacım yok çünkü hayatım boyunca hiç olmadığı kadar mutluyum.”