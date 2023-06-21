Honduras'ta cezaevinde katliam: 41 kadın öldü

Kadınlar hapishanesinde çıkan olaylarda 41 kişi hayatını kaybetti.

Honduras'ta cezaevinde katliam: 41 kadın öldü

Editör: İsa Karaarslan

Honduras'taki bir kadın hapishanesinde mahkumlar haftalardır çete üyeleri tarafından tehdit edildiklerinden şikayet ediyorlardı. Çete bu tehditleri yerine getirerek 41 kadını katletti. Kadın mahkumların birçoğu yakıldı, vuruldu veya bıçaklanarak öldürüldü.

Devlet Başkanı Xiomara Castro, başkentin yaklaşık 50 kilometre kuzeybatısındaki Tamara kasabasındaki hapishanede çıkan isyanın "güvenlik yetkililerinin bilgisi ve rızasıyla maralar (sokak çeteleri) tarafından planlandığını" söyledi.

Castro "sert önlemler" alacağına söz verdi. Ancak Barrio 18 olarak adlandırılan çetenin üyeleri olan mahkumların hapishaneye nasıl silah ve pala sokabildiklerini, bitişikteki bir hücre bloğuna serbestçe girip oradaki tüm mahkumları nasıl katlettikleri hakkında ise bilgi vermedi.

Kurbanlardan 26'sının yanarak öldüğü, geri kalanının vurularak veya bıçaklanarak öldürüldüğü açıklandı. 7 mahkumun ise hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

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