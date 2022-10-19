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Hong Kong 500 bin bedava uçak bileti dağıtacak

Pandemi nedeniyle turizm sektöründe eski günlerini arayan Hong Kong, turist çekmek için 500 bin uçak bileti dağıtacak.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 23:04
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Hong Kong 500 bin bedava uçak bileti dağıtacak

Hong Kong 500 bin bedava uçak bileti dağıtacak
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Hong Kong yönetimi, yaklaşık 255 milyon Amerikan doları tutarında bir turizm teşvik projesini hayata geçirmeyi planlıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Hong Kong’u ziyaret edeceklere bedava dağıtılacak yarım milyon uçak bileti için ayrılan fon bu. Pandeminin olumsuz etkilediği turizm ve eğlence sektörünün çalışanları, projeyi temkinli bir memnuniyetle karşıladı.

Hong Kong, şu an dünyanın en sıkı Kovid önlemlerinin halen geçerli olduğu yerlerden biri. Turistlere yürüyüş turları düzenleyen Paul Chan gibi girişimciler, teşviğin her türlüsüne razı olduklarını söylüyor. “Bedava bilet dağıtarak turist çekmek elbette iyi bir şey,” diyor Paul Chan. “Ama bu biletleri kimlere dağıtacaklar, havayolları yolcu talebini karşılayabilecek mi ve Hong Kong’a bedava uçma şansını yakalayanlar burada ne kadar vakit geçirecek? Bu soruların açıklık kazanması gerek.”

Yetkililer, biletlerin Hong Kong merkezli havayolu şirketlerinden sağlanacağını duyurdu; Hong Kong Express ve Hong Kong Havayolları gibi. Genellikle ana kara Çin, Japonya ve güneydoğu Asya ülkelerine uçan bu iki şirketin yanısıra, Hong Kong’un kıtalar arası sefer düzenleyen Cathay Pacific şirketi de projeye dahil. Yapılan açıklamada bedava biletlerin “pandemi sona erdikten sonra küresel ziyaretçilere ve Hong Kong sakinlerine sağlanacağı” belirtildi.

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