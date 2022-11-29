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Mutlaka her gün yenmesi gereken hormon dengeleyiciler hangisi?

Vücudun hormon dengesi çok önemli. Dengenin bozulması durumunda her türlü hastalıkları tetikliyor. Bu nedenle her gün hormon dengeleyici besinler tüketmek gerekiyor. İşte o besinler…

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 12:26
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Hormon dengeleyiciler hangisi?

Mutlaka her gün yenmesi gereken hormon dengeleyiciler hangisi?
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İşte hormon dengesini doğru seviyede tutmak için tüketilmesi gereken besinler

BADEM

Günde 10 ila 12 badem yiyin. Badem sağlıklı yağ asitleri, protein, diyet lifi ve vitaminler açısından zengin. Badem yemek, vücudunuzdaki tokluk hissini gösteren bir hormon olan kolesistokinin içeriğini arttırıyor.

SIZMA ZEYTİNYAĞI

Yapılan araştırmalara göre, zeytinyağından zengin bir diyet yağ hücrelerinin daha hızlı parçalanmasına yardımcı oluyor, kan şekeri seviyelerinin kontrolüne yardımcı oluyor. Günde 5 çay kaşığı zeytinyağı tüketmeliyiz.

YOĞURT

Laktobasil probiyotik, laktoz intoleransı, gaz, ishal, kabızlık ve diğer rahatsız edici sindirim sistemi hastalıklarının tedavisine yardımcı oluyor.

BU SEBZELER ÖNEMLİ
 

Lahana, karnabahar veya Brüksel lahanası gibi turpgil sebzeler tüketilince östrojen metabolizmasına yardımcı oluyor.

SOMON

Haftada bir kez somon yemek iyi olacaktır. Omega 3 yağ asitleri bakımından zengin. Somon ayrıca iltihap önleyici…

AVOKADO

Günde yarım avokado yemek ideal. Cildinizi genç ve parlak tutuyor.

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