Hortum evlere zarar verdi

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Suluca köyünde ve İpsala'ya bağlı Sarıcaali köyünde şiddetli fırtına sebebiyle evlerin çatıları uçtu.

Evlerin çatılarından uçan kiremitler ise araçların üzerlerine düşerek araçlarda hasar oluşturdu.

Fırtına sebebiyle ağaçların da devrildiği Suluca köyüne giden Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, köyde incelemede bulundu.

Fırtına sebebiyle hasarların oluştuğu Suluca ve Sarıcaali köylerine AFAD, Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Fırtına, Keşan’ın merkezde bulunan bazı mahallelerde de etkili oldu.