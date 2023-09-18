HÜDA PAR bile AKP'ye isyan etti. "Mülakatı bir an önce kaldırın" çağrısı yaptılar

Editör: Osmancan EROK

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesindeki propaganda sürecinde, kamuoyunda hemen herkesin rahatsızlık duyduğu ‘mülakat’ sisteminin kaldırılacağı yönünde vaat vermişti.

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin işe alım süreçlerinde mülakat sisteminin devam edeceğini ifade etmiş, bu sözleri tepki toplamıştı.

Son seçimlerde Cumhur ittifakına dahil olan HÜDA Par’ın sözcüsü Yunus Emiroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı basın açıklamasında mülakatların kaldırılıp mağduriyetlerin giderilmesinin şart olduğunu açıkladı.

“BİR AN ÖNCE KALDIRILMALI”

Emiroğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz seçim döneminde yaptığı açıklamada mağduriyetlere yol açan mülakat sisteminin kaldırılacağı vaadinde bulunmuştu.

Ancak seçimlerin üzerinden üç ay geçmesine rağmen mülakat sistemiyle ilgili bir düzenleme gündeme gelmemiştir.

Mağduriyetlere yol açan liyakati zedeleyen mülakat sistemi daha fazla geciktirilmeden bir an önce kaldırılmalı.

Kamuya personel alımlarında hakkaniyet ve liyakat esas alınarak olası mağduriyetlerin önüne geçecek insan haklarını önceleyen bir düzenleme yapılmalıdır. Buna şiddetle ihtiyaç vardır" dedi.