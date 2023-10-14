HÜDA PAR “Derhal iptal edilmelidir” dedi. Sur Kültür Yolu Festivali alelacele iptal edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin Diyarbakır ayağı olan Sur Kültür Yolu Festivali, HÜDA PAR’ın talebi üzerine iptal edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
HÜDA PAR “Derhal iptal edilmelidir” dedi. Sur Kültür Yolu Festivali alelacele iptal edildi

Festivalde konserler ve birçok etkinlik yapılacaktı.

Festivalin programı

Sur Kültür Yolu Festivali, bugün başlayacak ve 9 gün sürecekti. Festival kapsamında, Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecekti. Festivalde, sanatçılar, yazarlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları yer alacaktı.

Festivalin iptal sebebi

Festivalin iptal edilmesinin sebebi ise HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Vedat Turgut’un yaptığı açıklama oldu. Turgut, festivalin kültürümüze uymadığını, gençleri ifsat edeceğini ve Filistin’deki insani durumu göz ardı ettiğini iddia etti. Turgut, festivalin derhal iptal edilmesini ve bütçenin Filistin halkına gönderilmesini istedi.

Festivalin iptal duyurusu

Festivalin iptal edildiği ise Sur Kültür Yolu Festivali’nin Twitter hesabından yapılan bir açıklama ile duyuruldu. Açıklamada, “Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılması planlanan tüm konser ve gösteriler iptal edilmiştir. Tüm halkımızın bilgisine sunarız.” denildi. Festivalin iptal edilmesinin ardından Diyarbakır’daki kültür sanat ortamının nasıl etkileneceği ise merak konusu oldu.

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