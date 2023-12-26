HÜDA-PAR Genel Başkanı'nın 'özerklik' sözleri AKP'de kriz yarattı

AKP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, TBMM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Ok, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun eyalet sistemi, federasyon ve özerklik gibi yönetim modellerinin konuşulması gerektiği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

“ŞEHİTLERİMİZE ALLAH’TAN RAHMET YARALI GAZİLERİMİZE DE ŞİFA DİLİYORUM”

İsmail Ok TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada,"Sayın Başkan, bölücü terör örgütü PKK’nın hain saldırılarında 12 kahraman askerimiz şehit düşmüş ve çok sayıda kahramanımız da yaralanmıştır. Huzurlarınızda aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan bir kez daha rahmet, yaralı gazilerimize ise acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“VATAN İÇİNDE VATAN ARAYARAK ÖZERLİK, FEDERASYON GİBİ ZIRVALARLA HEZEYANDA BULUNANLARI BURADAN KINIYORUM”

Ok, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu hedef alarak, "Bütçe görüşmelerinin başından sonuna kadar intikam ve ihanet söylemleriyle bebek katilini kutsayanları, vatan içinde vatan arayarak özerlik, federasyon gibi zırvalarla hezeyanda bulunanları buradan kınıyorum ve lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ ÜLKESİ VE MİLLETİYLE BÖLÜNMEZ BİR BÜTÜNDÜR”

Ok, ”Ayrıca, bir parti grubunun sapık ve katil bir terör örgütünün işlediği cinayetlere yaklaşan yerel seçimler nedeniyle sessiz kalarak ortak Parlamento iradesine ‘ama’ ‘ancak’ ‘Bir bakalım.’ ‘Araştıralım.’ ‘Bilgi alalım.’ demesi tarihe not düşülecek ve unutulmayacak bir gaflettir” ifadelerini kullandı.

Ok, "Son olarak hatırlatmak istiyorum, Türkiye Cumhuriyeti devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

NE OLMUŞTU?

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu TBMM'de yaptığı konuşmada Türkiye için “Eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilmelidir” ifadelerini kullanmıştı.

İşte HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun sözleri,