HÜDA PAR yeni açılım istedi . Hizbullah'ın uzantısı, Cumhur İttifakı'na dahil olmuştu

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcı Mehmet Hüseyin Yılmaz “Erdoğan ikna edilirse Kürt meselesi de çözülür” dedi. Yılmaz Kürt seçmenini celladına aşık olan kurbana benzetti. Yılmaz diğer yandan AKP’nin HÜDA PAR’ın isteklerine ikna olduğunu ve İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiğini iddia etti.

Cumhur İttifakı ile birlikte seçime hazırlanan HÜDA PAR'dan savundukları Kürt politikası ile ilgili bir açıklama geldi. 'Hizbullah terör örgütü değildir' açıklaması ile tartışma konusu olan HÜDA PAR'ın Genel Başkan Yardımcı Mehmet Hüseyin Yılmaz Rehber TV’de katıldığı programda Kürt seçmenini değerlendirdi, savundukları Kürt politikalarını açıkladı.

Yılmaz, açıklamalarında “Erdoğan ikna edilirse Kürt meselesi de çözülür. Erdoğan, Kürtlerin düşmanı değil; ama Erdoğan’a Kürtler adına düşmanlık yapanlar Kürtlerin haklarına kavuşmasını engelledi. Biz Sayın Erdoğan’da bu iradeyi görüyoruz” dedi.

KÜRT SEÇMENİNE CELLADINA AŞIK BENZETMESİ

Kürt seçmeninin gözünün kör olduğunu savunan Yılmaz "Celladına aşık olanlar için kullanılıyor. Artık ne söylense de görmüyorlar. Aşkın gözü kördür derler ya bu söylemleri göremiyorlar. Ne sapıklıklarını görüyorlar. Ne sapkınların yaptıklarına destek verdiklerini görebiliyorlar. Hep mağdur görüyorlar. Mecburuz bunu, şunu yapmaya, Avrupa bunu istiyor, hedefimize ulaşmak için bunu yapacağız diyorlar." diye konuştu.

KÜRT SEÇMENİNİN İRADESİNE İPOTEK KONMUŞ

Kürt seçmenlerin her seçim öncesi kandırıldığını söyleyen Yılmaz "Üst tabaka ile yönetici tabaka ile oy veren tabakayı da ayırmak lazım. Seçmen o kesim seçmeni gerçekten kandırılmış iradesine ipotek konmuş ve gözü boyanmış olan bir seçmendir. Uyandırılması gereken gerçekleri öldürülmesi gereken bir kitledir. Yani şu an görüyoruz Yani daha da yaptığımız araştırmalarda kısmen bir uyanış var fark ediş var. Yani bunların yıllardır kendileri oyaladıklarını sadece anlamda kendilerinden seçim dönemlerinde bu Kürtlükle ilgili meseleleri gündeme getirdiklerini ama onun dışında da tamamen maksislerin söylemlerle ya da İslama aykırı olan söylenenlerle sapıklarla onların meşhuriyetini sağlama peşinde koşan kesimler olduklarını... Bir kısmı bunun farkına varmış." dedi.

HER SEÇİMDE SÖYLENİYOR BARIŞ GELECEK DENİYOR

Yılmaz her seçimde Kürt sorunu ile ilgili barış gelecek söylemleri yapıldığını ancak bunun seçmeni ayartmaya yönelik söylemler olduğunu belirterek "Seçim dönemi söylemleri ile eşim sonrası söylemeyi sürekli fark olmuştur. Seçim döneminde tamamen barışçı söylemler ve her seçim dönemi olduğunda bu son seçimdir. Bu seçimden sonra Barış gelecek Bu seçimden sonra işte surlar durulacak. Her şey bitecek diye her seçimde Bu söyleniyor. Yani ve biz PKK'ya silah bıraktıracağız... Açın bakın medyada internetten sorgulayabilirsiniz 2018 seçimlerinden önce de aynı söylem vardı 2015 seçimlerinden önce de aynı söylem vardı.

Bütün seçimlerde aynı söylem var desem sonrası barış olacak. Seçmeni ayartmaya yönelik söylemlerdir. " diye konuştu.

EYLEM YAPAMAZ HALE GELDİKLERİNDE BARIŞ İSTİYORUZ DİYORLAR

Kürtlerin militan kaybettiğinde barış arayışına girdiğini savunan Yılmaz, "Ve eylem yapamaz hale geldiğinde kolu konu kanadı kırıldığında yani militan kaybı yaşadığında ya da daha hakimiyetini kaybettiğinde biz barış istiyoruz bu savaş istemiyoruz. İşte biz anlaşalım görüşelim ve bunun için de Avrupa ülkeleri devreye giriyor. Bunun içine Türkiye'de onlara yandaş olan yani aynı kulvarda olan diğer partilerden de destek geliyor. Mesela CHP'nin bu onların söylemleri öyle yani işte biz barışı getireceğiz anlaşacağız her şey bitecek. " ifadelerini kullandı.

YÜKSEK OY ALDIKLARI YERLERDE EYLEMLİĞE GEÇİYORLAR

HDP'nin seçim profillerini değerlendiren Yılmaz "Diğer yandan bakıyorsunuz. HDP'li yetkililer de onu söylüyor. HDP'nin eski başkanı da onu söylüyor Peki hepsine bıraktıracağız diyorlardı. Daha önce de bunu söylediler seçim sonrası yüzde 13 oy aldıkları vakit ilk yaptığı icraat 2015'te hemen eylemlere başladılar 2018'de yine eylemlere başladılar yani yüksek ve aldıkları yerlerde hemen eylemliğe geçiyorlar ve çözüm süreçleri başlıyor masaya oturuluyor." diye konuştu.

SÖZLEŞMEDEN ÇEKİLDİ

Öte yandan Yılmaz, HÜDA PAR’ın “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik eksiklerin tamamlanması, güvenlik soruşturmaları, mülakat, kadın ve aile politikalarının değiştirilmesine” yönelik vaatlerinin, AKP’nin seçim beyannamesinde de yer almasından “memnuniyet” duyduklarını ifade etti. Bu “ortaklığı” önemli bulduklarının altını çizen Yılmaz’ın, “Biz yapıcı bir muhalefetiz. AKP’nin, HÜDA PAR’ın muhalefet anlayışına ihtiyacı var. Eleştirilerimiz; inanç ve ahlak değerlerimiz çerçevesinde olacak. Tıpkı İstanbul Sözleşmesi’nde olduğu gibi” sözleri ise dikkat çekti.