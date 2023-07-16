Cumhur İttifakı ortağı Fatih Erbakan'dan zamlara tepki

Cumhur İttifakı'nın ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yağmur gibi yağan zamlara tepki gösterdi.

Cumhur İttifakı ortağı Fatih Erbakan'dan zamlara tepki

ÖTV tutarları, benzinde ve motorinde 5 lira, LPG'de 4 lira artış olarak belirlendi.

Yapılan zamma tepkiler sürerken, Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan geldi

Erbakan sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"KDV oranlarına yapılan zamlar ve her türlü vergi ve harçlara getirilen yüksek artışların ardından son olarak dün gece itibari ile akaryakıtta ÖTV oranına getirilen fahiş artış ile birlikte "dolaylı vergilere yapılan yüksek artışlar" artık vatandaşlarımızı ezen ve kabul edilemez noktalara gelmiştir. Bütçe açığının KDV, ÖTV ve çeşitli harçlar gibi dolaylı vergilere yapılan yüksek artışlarla karşılanmaya çalışılması mal ve hizmetlerde yüksek zamlara sebebiyet vermekte, yüksek enflasyonu tetiklemekte ve vatandaşlarımızın alım gücünü iyice zayıflatmaktadır. Bununla birlikte asgari ücrete ve memur maaşlarına yapılan zamlar, bu yapılan yüksek oranlı vergi artışları ve enflasyon neticesinde eriyip gitmiş, vatandaşlarımızın mağduriyetlerine çözüm olamamış ve ceplerdeki yangını söndürmemiştir.

"BÜTÇE AÇIĞININ FATURASINI VATANDAŞLARA KESEN BU UYGULAMALARDAN BİR AN EVVEL VAZGEÇİLMELİDİR"

Bütçe açığının faturasını vatandaşlara kesen bu uygulamalardan bir an evvel vazgeçilmelidir. Bunun yerine kamuda tasarruf tedbirleri ivedilikle alınmalı ve güçlü bir şekilde uygulanmalıdır. Kamuda israf bitirilmelidir. Denk bütçe mutlaka hayata geçirilerek faiz giderleri azaltılmalıdır. Ayrıca, dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki oranı düşürülerek; gelir vergisi, kurumlar vergisi gibi dolaysız vergilerin payı artırılmalı böylelikle zenginden daha fazla, dar gelirliden daha az vergi alan adil bir vergi sistemine geçilmelidir.

"BUGÜNE KADAR OLDUĞU GİBİ BUNDAN SONRA DA DOĞRUYA DOĞRU, YANLIŞA YANLIŞ DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bütçe açığının kapatılması, denk bütçenin hayata geçirilmesi için halka ilave yük yüklemek yerine, Yeniden Refah Partimiz'in ortaya koyduğu Milli Kaynak Paketleri'nden istifade edilmelidir. Yeniden Refah Partisi olarak milletimizin refahı ve selameti için yetkililere uyarı vazifemizi yapıyor ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceğimizi ifade ediyoruz."

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