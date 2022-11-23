Hudut Kartalları Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüleri yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Hudut Kartalları Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Hudut Kartalları Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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