Hudut Kartalları Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüleri yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Hudut Kartalları Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.