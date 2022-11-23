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Hudut Kartalları Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüleri yakaladı

Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 16:06
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Hudut Kartalları Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüleri yakaladı

Hudut Kartalları Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüleri yakaladı
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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Hudut Kartalları Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

 

 

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