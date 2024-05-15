Galatasaray derbi mesaisine başladı. Fenerbahçe taktiğini çalıştılar

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray derbi mesaisine başladı. Fenerbahçe taktiğini çalıştılar
Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Galatasaray'da hazırlıklar başladı.

Süper Lig'de 99 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 37. haftada 19 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sarı-Kırmızılı ekip derbi mücadelesine ezeli rakibinin 6 puan önünde çıkacak.

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Beraberlikte dahi şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray dev maçın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmana dinamik ısınmayla başlayan sarı-kırmızılılar, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı.

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Antrenman, ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmalarının ardından üç takımlı turnuvayla tamamlandı.

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