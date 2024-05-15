Galatasaray derbi mesaisine başladı. Fenerbahçe taktiğini çalıştılar

Süper Lig'de 99 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 37. haftada 19 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sarı-Kırmızılı ekip derbi mücadelesine ezeli rakibinin 6 puan önünde çıkacak.

Beraberlikte dahi şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray dev maçın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmana dinamik ısınmayla başlayan sarı-kırmızılılar, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı.

Antrenman, ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmalarının ardından üç takımlı turnuvayla tamamlandı.