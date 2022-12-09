9 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Kırmızı ete bir zam daha. Hükümet "Aya gideceğiz" diyor ama bu gidişle vatandaş kasaba gidemeyecek

Kırmızı ete bir zam daha. Hükümet "Aya gideceğiz" diyor ama bu gidişle vatandaş kasaba gidemeyecek

Hayvancılık her geçen gün bitiyor. Artan yem fiyatları sektörü büyük bir kaosa sürüklüyor. Hayvan üreticileri etin Ocak ayında kaç lira olacağını açıkladı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 10:01
Takip Et

Hükümet "Aya gideceğiz" diyor ama bu gidişle vatandaş kasaba gidemeyecek. Kırmızı ete bir zam daha

Kırmızı ete bir zam daha. Hükümet ''Aya gideceğiz'' diyor ama bu gidişle vatandaş kasaba gidemeyecek
+
Aa
-

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, memleketi Manisa’nın Ahmetli ilçesinde eskiden havyan yetiştiriciliğin yüksek olduğu mahallesi ziyaret ederek üreticilerden yaşadıkları son durum hakkında bilgi aldı. CHP’li vekilin ziyaretinde üreticiler, hayvancılığın her geçen gün bittiğini ve artan yem fiyatlarının sektörü büyük bir kaosun içine sürüklediğini ifade etti.

Cumhuriyet'teki habere göre, Ahmetli ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi’nde hem hayvan yetiştiren hem de kasaplık yapan Yusuf Çetin, her geçen gün bir çıkmazın içerisine sürüklendiklerini belirterek, artan yem fiyatlarına müdahale edilmediği takdirde önümüzdeki Ocak ayının sonunda et fiyatının 200 lira ve üstünü bulacağını ifade etti.

Yem fiyatlarının 400 liraya kadar yükseldiğini dile getiren üretici Yusuf Çetin yaşanan sıkıntıyı şöyle dile getirdi:

"Yem fiyatlarındaki artışı durdursalar, et ve süt ile süt ürünlerindeki artışta duracak. Kasaplarda et şuanda 150 lira, peynirin fiyatı ise aldı başını gitti. Artan yem fiyatlarına yetişemediğim için 141 hayvanımdan şuanda elimde sadece 6 hayvanım kaldı.

Geri kalan kesime gitti. Kasap olmasam hayvanda beslemeyeceğim. Sattığımızın yerine koyamıyoruz. Son bir sene içerisinde memlekette inek kalmadı. Köylerde hayvancılık bitmiş durumda. Böyle giderse hayvancılık bitecek. Eğer yem fiyatlarına müdahale etmezlerse önümüzdeki Ocak ayında vatandaş 200 lira ve üstünde et almak zorunda kalacak. Hayvancılık artık bir kaos içinde. Sütte de aynı sıkıntı var. Eğer süt fiyatlarında biraz kıpırdama olmasaydı şuanda Türkiye’nin elinde süt verecek inek kalmayacaktı.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
1
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
2
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
3
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
4
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿Bunu yapanlar yandı: SGK geçmişe dönük ödemeleri geri alacak
5
﻿Bunu yapanlar yandı: SGK geçmişe dönük ödemeleri geri alacak
﻿Bunu yapanlar yandı: SGK geçmişe dönük ödemeleri geri alacak
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
6
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
7
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Rusya'da AVM'de yangın: 1 ölü
﻿Rusya'da AVM'de yangın: 1 ölü
﻿Rusya'da AVM'de yangın: 1 ölü
﻿5 yaşındaki çocuk basketbol potasına sıkışarak öldü
﻿5 yaşındaki çocuk basketbol potasına sıkışarak öldü
﻿5 yaşındaki çocuk basketbol potasına sıkışarak öldü
﻿O sular tat almayı mı etkiliyor?
﻿O sular tat almayı mı etkiliyor?
﻿O sular tat almayı mı etkiliyor?
﻿Domuzlar artık tavukları götürmeye başladı
﻿Domuzlar artık tavukları götürmeye başladı
﻿Domuzlar artık tavukları götürmeye başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.