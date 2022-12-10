Domates ülkesi Türkiye'yi bu hale kim getirdi. Hani enflasyon düşmüştü

AMITOM verilerine göre 2022 yılında 2,3 milyon tonun üzerinde domates işleyen Türkiye, dünyada dördüncü, Avrupa’da ise ikinci en büyük üretici olacak.

Tüm veriler bu durumdayken tarım ülkesi Türkiye’de İTO verilerine göre, İstanbul'da kasım ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 28,22 ile domates oldu.

Uzmanlara göre Antalya’dan bedava domates bulsanız İstanbul’a getirmeniz 5 lira tutuyor. Dolayısı ile 10 liranın altına bir şey yemek mümkün değil. Sebze ve meyvede kış nedeniyle yeni fiyat artışları da gelecek. Yılbaşından itibaren fiyatların yine artması bekleniyor.

Domates fiyatları bu kadar artarken Türkiye’de yemeklerin vazgeçilmezlerinden olan salçada da fiyat artışı devam ediyor.

Son olarak İstanbul’da bir marketten çekilen görüntüler de domates ve biber salçası fiyatlarının ne duruma geldiğini gösteriyor.