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Domates ülkesi Türkiye'yi bu hale kim getirdi. Hani enflasyon düşmüştü

Tarım ülkesi Türkiye’de yüksek enflasyon ve artan maliyetler nedeniyle meyveden sebzeye hemen her gün zam gelirken, zam şampiyonu domateste yaşanan fiyat artışı nedeniyle salça fiyatları da tavan yaptı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 16:45
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Hani enflasyon düşmüştü. Domates ülkesi Türkiye'yi bu hale kim getirdi

Domates ülkesi Türkiye'yi bu hale kim getirdi. Hani enflasyon düşmüştü
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AMITOM verilerine göre 2022 yılında 2,3 milyon tonun üzerinde domates işleyen Türkiye, dünyada dördüncü, Avrupa’da ise ikinci en büyük üretici olacak.

Tüm veriler bu durumdayken tarım ülkesi Türkiye’de İTO verilerine göre, İstanbul'da kasım ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 28,22 ile domates oldu.

Uzmanlara göre Antalya’dan bedava domates bulsanız İstanbul’a getirmeniz 5 lira tutuyor. Dolayısı ile 10 liranın altına bir şey yemek mümkün değil. Sebze ve meyvede kış nedeniyle yeni fiyat artışları da gelecek. Yılbaşından itibaren fiyatların yine artması bekleniyor.

Domates fiyatları bu kadar artarken Türkiye’de yemeklerin vazgeçilmezlerinden olan salçada da fiyat artışı devam ediyor.

Son olarak İstanbul’da bir marketten çekilen görüntüler de domates ve biber salçası fiyatlarının ne duruma geldiğini gösteriyor.

 

 

 

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hak hukuk
10.12.2022 17:17
enflasyonu düşürdük diyene de inanana da basın küfürü geçin gitsin  
 
İşte kader budur.
10.12.2022 17:12
Kaderine razı olan leyleğin ömrü lak lakla geçer, yandaş olanın ömrü şak şak la geçer.Akıllı olanın ömrü sorgulamakla geçer.  
 
STS
10.12.2022 17:07
kimse almasın satılmayınca talep olmayınca fiyatlar iner  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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