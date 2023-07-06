‘Hükümetin baskı uyguladığını’ söyleyen emniyet müdürü istifa etti

İsrail'de protestoculara karşı şiddet kullanması yönünde hükümetten baskı gördüğünü söyleyen Tel Aviv Emniyet Müdürü Ami Eshed, istifa etti.

‘Hükümetin baskı uyguladığını’ söyleyen emniyet müdürü istifa etti

İsrail'in başkenti Tel Aviv Emniyet Müdürü Ami Eshed'in, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den gördüğü baskıyı gerekçe göstererek istifa etmesi, başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde protestolara ve olaylara yol açtı. Emniyet Müdürü Ami Eshed, istifasını açıkladığı basın toplantısında, ''kuralları, protokolleri, teşkilat yapısını ve kültürünü ihlal etmediği için bakanlığın beklentilerini karşılayamadığını' belirterek "İç savaşı önlemek için ağır bir bedel ödüyorum" dedi. Eshed, protestoculara karşı şiddet kullanması yönünde hükümetten baskı gördüğünü söyleyerek istifa etti.

'KAFA VE KEMİK KIRARAK AÇABİLİRDİK'

AA'nın aktardığına göre, daha önce Tel Aviv'deki hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı aylardır devam eden protestolara yumuşak müdahale ettiği gerekçesiyle Ben-Gvir tarafından görevden alınan ancak daha sonra yeniden göreve getirilen Eshed, göstericilerin kapattığı Tel Aviv'in ana arteri Ayalon Otoyolu'nu 'kafa ve kemik kırarak açabileceklerini ancak bunu yapmadıklarını' belirtti.

Eshed'in istifasını açıklamasından kısa bir süre sonra binlerce kişi Tel Aviv'de sokaklara döküldü. Tel Aviv'deki göstericiler İsrail bayraklarıyla Ayalon Otoyolu'nu iki yönlü saatlerce kapattı, yolda ateş yaktı, havai fişek attı. İsrail polisi, arbedenin çıktığı olaylara, atlı polis birlikleri, TOMA ve güç kullanarak müdahale etti. Trafikte kaldığı için aracını protestocuların üzerine süren bir sürücü ile göstericiler arasında arbede çıktı, polisin sürücüyü gözaltına aldığı bildirildi.

EN AZ 25 KİŞİ GÖZALTINDA

Batı Kudüs'te gösterilerin adresi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun yakınlarındaki Paris Meydanı oldu. Polis, 15'i Tel Aviv'de olmak üzere ülke genelinde en az 25 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet müdürünün istifası üzerine, İsrail'de kolluk kuvvetlerinden sorumlu aşırı sağcı Ben-Gvir, yaptığı sosyal medya paylaşımında, siyasetin "polis teşkilatında üst kademelere sızdığını" belirterek Eshed'in sola teslim olduğunu ve "kendisine bir sonraki seçim kampanyasında sol bir partiden adaylığında başarılar dilediğini" ifade etti.

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