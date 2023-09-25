Hükümlüyü gününden önce serbest bırakan hakimlere savcılar tutanaklarda laf sokmuş. Hakim ve savcılar arasında savaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde yasadışı bahis hükümlüsü Veysel Şahin’i gündeme getirdi. Tahliyesi tartışılan Şahin’in durumunu gazeteci Barış Terkoğlu Cumhuriyet’teki köşesinde yazdı. Şahin kararında mahkemelerin verdiği karara savcıların iki kez gönderme yaptığı yazan Terkoğlu’nun yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Veysel Şahin yasadışı bahis hükümlüsü. Pek bilmeseniz de milyarlarca dolara hükmediyor. 2018’de örgüt kurmak ve yasadışı bahisten toplam 10 yıl 6 ay ceza aldı. Nisana kadar Silivri Cezaevi’ndeydi. Cezasını tamamlayıp tahliye oldu.

Gelgelelim, Seyhan Avşar’ın haberinden sonra Kılıçdaroğlu’nun mesajları sayesinde onu günlerdir konuşmamıza neden olan olay, tahliyesine 1.5 ay kala yaşandı. O günün tutanakları, yargı içinde adeta savaş yaşandığını gösteriyor.

Tarih 2 Mart 2023. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin üç hâkimi, mesai bitmek üzereyken cezası kesinleşmiş olan ve altı yıldır hapiste yatan Şahin hakkındaki kesinleşmiş kararı bozdu. Olay tutanaklara şöyle yansıdı: “Hükümlü Veysel Şahin hakkında Büyükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 26 Nisan 2018 tarihli ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının ve ‘7258 sayılı yasanın 5-b maddesine muhalefet’ (yasadışı bahis) suçundan verilen 5 yıl 6 ay hapis cezasının giderilemeyecek mağduriyete yol açılmaması bakımından infazlarının durdurulmasına, hükümlü başka suçtan tutuklu ya da hükümlü değil ise derhal serbest bırakılmasına…”

Kısacası mahkeme, bir anda Şahin’in kesinleşmiş toplam 10 yıl 6 aylık cezasını bozmuştu. İşin ilginci kararının başında “Hükümlü müdafiyle Ersan Şen tarafından 19 Aralık 2022 havale tarihli dilekçe ile itiraz edilmiş olup itiraz hususunda karar verilmek üzere dosya mahkememize gönderilmiş ve CMK 33. maddesi gereğince cumhuriyet savcısından yazılı mütalaası alınmış olmakla, dosya incelendi” deniyordu.

Meseleyi ilginç kılan detaylardan biri de buydu. Cumhuriyet savcısından dair mütalaa alınmamıştı. Şahin’in avukatı Ersan Şen’in 2.5 ay önce yaptığı itiraz dilekçesiyle, kesinleşmiş bir mahkeme kararı, birkaç dakika içinde silinip süpürülmüştü. Veysel Şahin hukuken artık özgürdü. Tahliye hararı adliye sistemine düştü. Hazırlıkları başladı.

HÂKİMLERE LAF SOKAN TUTANAK

Ancak… Savcılar, Sami Şahin ve Mehmet Ayhan, devreye girdi. Saat 19.00’da mahkeme kararının hukuksuz olduğunu yazan ve Şahin’in tahliye edilmemesi gerektiğini söyleyen tutanağı tuttular.

Tutanakta Şahin’i tahliye eden mahkemeye şöyle laf sokuluyordu: “(…) Bu kararın mesai saati sona erer ermez 17.01’de onaylanarak cumhuriyet başsavcılığımız ekranına düşürülmesi üzerine karar incelendi.”

Savcıların tutanağında mahkemeye sanki hukuk dersi veriliyordu. Avukat Şen’in talebinin daha önce tam 4 kez hem kararı veren mahkeme hem de üst mahkemeler tarafından reddedildiği, karara itirazların kesinleştiği, bundan sonra mahkemelerden alınacak bir kararın olmadığı söylendikten sonra şu ifadeler kullanılıyordu: “Yasaya açıkça aykırı olduğu düşünülen Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına karşı yeniden müracaat yapılacağından, hükümlünün şu aşamada tahliye edilmeyerek Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne resmi olarak sorulmasına karar verildi.”

Mesai bittikten bir dakika sonra, saat 17.01’de tahliye olan Şahin, savcının girişimiyle cezaevi çıkışında tahliye olamadan bekledi.

APAR TOPAR GERI DÖNDÜLER

Adliyeyi karıştıran, adeta yargı içindeki savaşı gösteren saat 19.00’daki tutanağın ardından, Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin üç hâkimi apar topar salona geri döndü. Belki de döndürüldü!

Tek sayfalık bir kararla, saat 17.01’de verdikleri kendi kararlarını kaldırdılar. O kararın girişinde yaptıklarını, “sehven” diyerek şöyle itiraf ettiler: “Verilen kararın sehven cumhuriyet savcısından mütalaa alınmadan verildiği, karar başındaki mütalaa alındığına yönelik ibarelerin ise matbu olup sehven yazıldığı ve kararın onaylandığı anlaşılmakla…”

Kısacası mahkeme dosyayı okumadığı gibi kendi kararını dahi okumadığını söylüyordu!

Saat 22.00 olmuştu. Şahin halen cezaevi kapısında bekliyordu. Aynı iki savcı, saat 22.10’da yeni bir tutanak tutarak kararını birkaç saat içinde değiştiren mahkemeye yine laf soktu: “Tutanak tutulduktan sonra mahkemece, saat 22.01’de yeniden aynı tarih ve aynı iş numarası ile Büyükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nin anılan iş kararına karşı bu defa da taleplerin ve itirazın reddine karar verildiğine ilişkin ek karar cumhuriyet başsavcılığımız ekranına düşürülmüştür.”