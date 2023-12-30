Hulki Cevizoğlu AKP Milletvekili olunca hızlı dönüş yaşadı. 'Atatürk tişörtü için milleti ayağa kaldırmanın anlamı var mı?'

AKP’li gazeteci ve milletvekili Hulki Cevizoğlu, katıldığı bir televizyon programında dün akşam Arabistan’da oynanması beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Suudi yetkililerin Atatürk tişörtüne izin vermemesi nedeniyle iptal edilmesine tepki gösterdi.

“SEÇİME GİDERKEN TÜRKİYE’Yİ ATATÜRK ÜZERİNDEN NEDEN KUTUPLAŞTIRMAK İSTİYORSUNUZ?”

Cevizoğlu, Arabistan’da Atatürk tişörtü giymenin diplomatik skandala dönüşeceğini söyleyerek Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yerel seçimlere giderken Türkiye’yi Atatürk üzerinden kutuplaştırdığını söyledi.

Cevizoğlu, “Diplomatik skandala niye dönüştürüyorsunuz? Seçime giderken Türkiye’yi Atatürk üzerinden neden kutuplaştırmak istiyorsunuz? Arkadaş Suudi Arabistan’da Belçika’da Avrupa’da kutuplarda Atatürk tişörtü giyeceğim diye milleti ayağa kaldırmanın alemi var mı? Türkiye’de giysene Atatürk tişörtünü" ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN 100. YILINDA ARABİSTAN’DA NE İŞİMİZ VAR?”

Cevizoğlu, konuşmasının devamında Türkiye’nin 100. Yılında maçın Arabistan’da oynamasına tepki göstererek, “ Affedersiniz Suudi Arabistan’ın 100 Yılı mı bu, Suudi Arabistan’da ne işiniz var ya” ifadelerini kullandı.

“ORTADA 100 MİLYON DOLAR PARA VAR”

AKP’li Cevizoğlu, oynanacak maç için Arabistan’dan alınacak paraya da değinerek, “Sosyal medyada konuşulan rakamlarda deniliyor ki ortada 100 milyon dolar ya da Avro var 50 milyon doları federasyona 25 milyonu Fenerbahçe’ye 25 milyonu Galatasaray’a verilecek deniyor. Suudi Arabistan’dan alınacak 63 milyon TL kazanan, 43 milyon TL kaybeden. Bir de Bu maçın Suudi Arabistan’da yapılmasını Suudi Arabistan teklif etti deniliyor” ifadelerini kullandı.

“GALATASARAY VE FENERBAHÇE BAŞKANLARI HESAP VERMELİ”

Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarının Suudi Arabistan ve Türkiye arasında diplomatik kriz çıkardığını belirterek, “Diplomatik ilişkilerimizi maç yüzünden, niye bu hale getiriyorsunuz, kim getiriyor? Kulüplerin iki başkanı mı hesap vermeli, federasyon mu hesap vermeli, kim ise hesap vermeli. İki tane büyük kulübün başkanı bu kadar büyük camiaya sahip insan yönetemiyor mu, istifa etsinler gitsinler. Sizin futbolunuz siyasi krize neden yol açıyor? " ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ HULKİ CEVİZOĞLU'NA SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN YOĞUN TEPKİ

AKP'li Hulki Cevizoğlu'nun yaptığı skandal açıklamalara sosyal medya kullanıcıları yoğun tepki gösterdi. İşte sosyal medya kullanıcılarının Cevizoğlu'na gösterdiği tepkiler: