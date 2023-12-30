İstifası beklenen Mehmet Büyükekşi'den Arabistan skandalı sonrası ilk açıklama

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İstifası beklenen Mehmet Büyükekşi'den Arabistan skandalı sonrası ilk açıklama
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Arabistan'da yaşanan Süper Kupa skandalı sonrası ilk kez konuştu.

Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa skandalı sonrası istifa edip etmeyeceği merakla beklenen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi suskunluğunu ilk kez bozdu.

Riyad'da yapılması planlanan Süper Kupa maçı Fenerbahçe ve Galatasaray'a Atatürk tişörtü ile Atatürklü pankarta izin verilmemesi üzerine iki kulübün ortak kararıyla iptal edilmişti.

Bu olay sonrası rahatsızlandığı iddia edilen ve istifası beklenirken suskunluğa gömülen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ilk açıklamasını yaptı.

Gazetecilerin sorularını cevapsız bırakan Büyükekşi, Cumhuriyet'in haberine göre gazeteci Arif Kızılyalın'ın "Son 20 gün içinde neler oldu. Bir kulüp başkanı FIFA hakemini dövdü, bir başkan Süper Lig takımını sahadan çekti ve Süper Kupa oynanamadı ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim" diye yanıt vermekle yetindi.

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