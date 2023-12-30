Saray Suudi Arabistan açıklaması yaptı: Galatasaray ve Fenerbahçe'yi suçladı

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı, iptal edildi ve ileri bir tarihe ertelendi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, sahaya Atatürk tişörtleri ile çıkmasını istemeyen Suudilerin bu kararı sonrası, iki ezeli rakip ortak kararla maça çıkmama kararı aldı.

Bu olay sonrası bir gelişme daha yaşandı.

T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Arabistan'da yaşanan skandal olay sonrası bir açıklama paylaştı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE SUÇLANDI

Yapılan açıklamada Suudi Arabistan'a en ufak bir suçlama yapılmazken, üstü kapalı şekilde Fenerbahçe ve Galatasaray kabahatli gösterildi.

Açıklamada, takımların ısınmaya Atatürk tişörtleri ve üzerinde Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkma taleplerinin yapılan ilk protokolde yer almadığı ve sonradan iki kulübün protokole ekleme isteğinin kriz çıkardığı belirtilerek satır arasında Fenerbahçe ve Galatasaray suçlandı.

Açıklama, Suudi Arabistan'ın aklandığı şeklinde yorumlandı.

Maç öncesi yaşananlara dair bilgi verilen açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı;

''SUUDİ YETKİLİLERİ ATATÜRK TALEPLERİNİN PROTOKOLE EKLENMESİNİ KABUL ETMEDİ''

"Kulüpler, takımların sahaya ısınmak için Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle çıkma ve üzerlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkma taleplerinin TFF ile Suudi yetkililer arasında daha önceden yapılan protokole eklenmesini talep etmişlerdir.

Suudi Arabistanlı yetkililer, daha önce TFF ile yaptıkları anlaşmayla uluslararası yönetmelikler ve düzenlemeleri gerekçe göstererek maçın hemen öncesinde bu talepleri mevcut protokole eklemeyi kabul etmemiştir.

Maç başlarken 'İstiklal Marşı okunmayacağı ve Türk bayraklarının sahaya alınmadığı' iddiaları, taraflardan elde edilen bilgiler doğrultusunda Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizce yalanlanmıştır."