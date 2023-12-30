Arabistan'daki rezalet AKP'ye oy kaybettirir diye hiçbir şey olmamış gibi yayın yaptılar! Ha penguen medyası ha yandaş medya

Kaynak: Haber Merkezi
Arabistan'daki rezalet AKP'ye oy kaybettirir diye hiçbir şey olmamış gibi yayın yaptılar! Ha penguen medyası ha yandaş medya
Galatasaray-Fenerbahçe maçının yayıncısı A Spor ve ATV'nin, iptal olan Süper Kupa maçı ile ilgili hiçbir yorumda bulunmaması, sosyal medyada gündem olurken, büyük tepki aldı.

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı, çıkan olaylar nedeniyle iptal edildi.

Arabistan'ın Atatürk pankartlarına ve tişörtlerine izin verilmemesi sonrası iki ezeli rakip, maça çıkmama kararı aldı.

Yaşanan bu gelişme sonrası takımlar Türkiye'ye döndü. Sabah saatlerine İstanbul'a indiler.

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Ancak yandaş medyanın Süper Kupa'nın iptaline dair en ufak bir açıklama yapmaması ve Atatürk ile ilgili konuşulmaması, taraftarları kızdırdı.

Mücadelenin yayın kanallarından ATV ve A Spor, maçın iptal olmasına rağmen statta kalarak yayınlarına devam etti ve maç yorumlarını sürdürdü.

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Stat ışıklarının kapanması sonrası halen yayına devam eden kanallara, taraftarlar sosyal medyadan yaptıkları yorumlarla tepkisini gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları;

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