Saray'ın başdanışmanı Arabistan rezaletinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ı suçladı. Her şekilde Arapları haklı görüyorlar

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Saray'ın başdanışmanı Arabistan rezaletinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ı suçladı. Her şekilde Arapları haklı görüyorlar
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Suudi Arabistan'da Süper Kupa maçında yaşanan skandala ilişkin TFF ve iki takımın kulübün yönetimini suçlayarak Arapları aklamanın yolunu aradı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabında yayınladığı açıklamada, "Hiç kimse kahramanlık devşiremez" diyerek ev sahibi ülke Suudi Arabistan’ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygısızlığını görmezden geldi.

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Uçum’un olay yaratacak açıklamaları şöyle:

"Hukukun genel ilkelerinden biridir; Hiç kimse kendi kusurundan faydalanamaz, hak elde edemez, kendi kusuruna dayanarak hak iddia edemez. Bu organizasyonun asıl sorumluları olan TFF ve kulüp yönetimlerinin ortak açıklamasında ‘organizasyon aksaklıkları’ diye ifade edilen hususlarda kendilerinin de ‘aksaklıklar’ diyerek kabul ettikleri kusurları ortada mı kalacak. Bunun gereği neyse (özeleştiri, taraftarlardan ve kamuoyundan özür dileme, görevden çekilme vb.) süreci kötü ve kusurlu yönetenlerin bunu yapmaları gerekmiyor mu? Hiç kimse kendi kusurundan kahramanlık devşiremez.

KİMSE ARAPLARA KAHRAMANLIK GÖSTERİSİ YAPAMAZ DEDİ

Başından beri sürecin asli kusurlusu olanlar, ayrıca olaylardan sonraki ortak açıklamalarında ev sahibi ülkeye teşekkür edip ardından da ev sahibi ülkenin protokolün haricinde kalan konulardaki negatif tutumlarına dayanarak kahramanlık gösterisi yapamaz. Bu bağlamda hukuk içinde en doğru tedbirlerin alınması en uygun çözümlerin uygulanması beklenir. Tabi bu olayı ulusal kimliğimizi ve milli değerlerimizi kullanarak Türkiye’ye karşı hep yapılan kara propagandanın malzemesi haline getirmeye kalkışan dış ve iç odaklar ve Türkiye düşmanı alçaklar hiç hevese kapılmasınlar. Türkiye’ye en ufak bir zarar veremezler. Türkiye bu süreçten de yapıcı neticelere ulaşarak çıkar." diye konuştu.

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