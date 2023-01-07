Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den flaş transfer

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City, yeni transferini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki forvet oyuncusu Aaron Connolly'nin Brighton'dan sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
Aaron Connoly, sezonun ilk yarısını İtalyan ekibi Venezia'a kiralık olarak geçirmişti.
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