Acun Ilıcalı Survivor 2023 açılışında yalın ayak şov yaptı

Uzun bir süredir merakla beklenen Survivor 2023, dün akşam yayın hayatına başladı. Her yıl adaya farklı bir giriş yapan Ilıcalı, bu yıla da damgasını vurdu.

ÖZEL JET, SPOR ARABA VE DENİZ UÇAĞI

Dominik'e özel jetiyle gelen Acun Ilıcalı, önce yeşil spor arabasına bindi.

Bununla yetinmeyen Ilıcalı, daha sonra da klasik bir araca bindi. Pilotluk öğrenen ünlü isim, aracından inerek bu sefer de deniz uçağına geçti.

Deniz uçağını kendi kullanan Ilıcalı, yarışmacıların bulunduğu adaya iniş yaptı. Ünlü televizyoncunun o anları ise anbean ekrana getirildi. Tüm kullandığı araçları yalın ayak olarak kullanması da seyircinin gözünden kaçmadı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Acun Ilıcalı için "Yine şov yaptı" ve "Tüm fakirliğimle Acun'un zengin şovlarını izliyorum" ''Çıplak ayakla şov takdire şayan'' yorumları yapıldı.