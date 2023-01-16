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Acun Ilıcalı Survivor 2023 açılışında yalın ayak şov yaptı

Acun Ilıcalı, her sene olduğu gibi bu sene de Survivor 2023 için Dominik'e gelirken şov yaptı. Özel jetinden inen Acun Ilıcalı, önce yeşil spor arabasına sonra da klasik bir araca bindi. Yarışmacıların yanına da kendi kullandığı deniz uçağıyla geldi. Bütün bunları yaparken de yalın ayak olması dikkat çekti

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 13:53
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Survivor 2023 yarışmasının açılışı Acun Ilıcalı'nın lüks oyuncaklarıyla yaptığı şov ile gerçekleşti

Acun Ilıcalı Survivor 2023 açılışında yalın ayak şov yaptı
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Uzun bir süredir merakla beklenen Survivor 2023, dün akşam yayın hayatına başladı. Her yıl adaya farklı bir giriş yapan Ilıcalı, bu yıla da damgasını vurdu.

ÖZEL JET, SPOR ARABA VE DENİZ UÇAĞI

Dominik'e özel jetiyle gelen Acun Ilıcalı, önce yeşil spor arabasına bindi.

Bununla yetinmeyen Ilıcalı, daha sonra da klasik bir araca bindi. Pilotluk öğrenen ünlü isim, aracından inerek bu sefer de deniz uçağına geçti.

Deniz uçağını kendi kullanan Ilıcalı, yarışmacıların bulunduğu adaya iniş yaptı. Ünlü televizyoncunun o anları ise anbean ekrana getirildi. Tüm kullandığı araçları yalın ayak olarak kullanması da seyircinin gözünden kaçmadı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Acun Ilıcalı için "Yine şov yaptı" ve "Tüm fakirliğimle Acun'un zengin şovlarını izliyorum"  ''Çıplak ayakla şov takdire şayan'' yorumları yapıldı.

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