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Acun Ozan'ı Beşiktaş'a göndermedi

Sıcak gelişme... Beşiktaş Ozan Tufan için Hull City ile anlaşmaya varamadı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 16:35
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Ozan Tufan istedi: Acun Beşiktaş'a vermedi

Acun Ozan'ı Beşiktaş'a göndermedi
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İngiliz ekibi Ozan'ın transferine bonservisinin alınması halinde onay verecek. Siyah beyazlılar, Hull City ile yeniden görüşecek.

Beşiktaş, Ozan Tufan için yaptığı ilk tekliften olumlu sonuç alamadı.

Hull City, siyah beyazlıların satın alma opsiyonu ile kiralama isteğini kabul etmedi. İngiliz ekibi, 27 yaşındaki oyuncunun transferine bonservisinin alınması halinde onay verecek.

Hull City, Ozan için 2 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Siyah beyazlılar ise devre arası transfer döneminde bonservis ücreti ödemek istemiyor.

Kulüpler bir kez daha görüşüp anlaşma zemini arayacak.

Bu sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, İngiliz ekibi ile çıktığı 23 maçta 4 gol attı.

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