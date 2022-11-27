Hull City Antalya'da: Trabzonspor ve Başakşehir'le oynayacak

Takımın seyahat sponsoru Corendon Airlines'in kulübün renkleri ve logosuyla özel tasarladığı uçakla Hull'den Antalya'ya gelen kafile, havalimanından çıktıktan sonra Belek Turizm Merkezi’nde konaklayacağı otele hareket etti.

Kafilede yer almayan Hull City’nin Türk oyuncularından Doğukan Sinik’in, kampa memleketi Antalya’dan dahil olacağı öğrenildi.

İngiltere ekibinin 4 Aralık'a kadar Antalya kampında iki hazırlık maçı oynamayı planlandığı belirtildi. Hull City, 30 Kasım Çarşamba günü Başakşehir, 3 Aralık Cumartesi günü ise Trabzonspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Öte yandan, Hull Cityli 320 taraftar da ayrı uçakla takımlarını desteklemek için Antalya'ya ulaştı.