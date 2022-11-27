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Hull City Antalya'da: Trabzonspor ve Başakşehir'le oynayacak

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Dünya Kupası arasında kamp yapmak üzere Antalya'ya geldi.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 21:31
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Hull City Trabzonspor ve Başakşehir'le oynayacağı hazırlık maçları için Antalya'ya geldi

Hull City Antalya'da: Trabzonspor ve Başakşehir'le oynayacak
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Takımın seyahat sponsoru Corendon Airlines'in kulübün renkleri ve logosuyla özel tasarladığı uçakla Hull'den Antalya'ya gelen kafile, havalimanından çıktıktan sonra Belek Turizm Merkezi’nde konaklayacağı otele hareket etti.

Kafilede yer almayan Hull City’nin Türk oyuncularından Doğukan Sinik’in, kampa memleketi Antalya’dan dahil olacağı öğrenildi.

İngiltere ekibinin 4 Aralık'a kadar Antalya kampında iki hazırlık maçı oynamayı planlandığı belirtildi. Hull City, 30 Kasım Çarşamba günü Başakşehir, 3 Aralık Cumartesi günü ise Trabzonspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Öte yandan, Hull Cityli 320 taraftar da ayrı uçakla takımlarını desteklemek için Antalya'ya ulaştı.

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