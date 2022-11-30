30 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Emre Belözoğlu Acun'un takımını yenemedi

Emre Belözoğlu Acun'un takımını yenemedi

Acun Ilıcalı'nın takımı Antalya'ya geldi, Emre Belözoğlu'nun ekibi Başakşehir'le oynadı. Kazanan çıkmadı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 17:55
Takip Et

Başakşehir ile Hull City ile berabere kaldı

Emre Belözoğlu Acun'un takımını yenemedi
+
Aa
-

Dünya Kupası arası nedeniyle Antalya'da bulunan Medipol Başakşehir, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Antalya'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Medipol Başakşehir 13. dakikada Daniel Aleksic'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken, Hull City 74. dakikada Tyler Smith'in kaydettiği golle eşitliği yakaladı.

Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve taraflar sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Toplam 1 hafta Antalya'da kalacak olan Hull City, 3 Aralık Cumartesi günü ise Trabzonspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
1
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
2
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
3
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
4
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
5
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
6
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿Yazık gerçekten yazık bu gençlere. Bir üniversiteli kızın çektiği videoya bakın
7
﻿Yazık gerçekten yazık bu gençlere. Bir üniversiteli kızın çektiği videoya bakın
﻿Yazık gerçekten yazık bu gençlere. Bir üniversiteli kızın çektiği videoya bakın
﻿AB ambalaj atıklarını azaltmak istiyor
﻿AB ambalaj atıklarını azaltmak istiyor
﻿AB ambalaj atıklarını azaltmak istiyor
﻿İlaçları susuz kullanmayın
﻿İlaçları susuz kullanmayın
﻿İlaçları susuz kullanmayın
﻿Uzmanı uyardı: Öksüren her kişi maske takmalı 
﻿Uzmanı uyardı: Öksüren her kişi maske takmalı 
﻿Uzmanı uyardı: Öksüren her kişi maske takmalı 
﻿Norveç’ten geldi Diyarbakır'da şifa buldu
﻿Norveç’ten geldi Diyarbakır'da şifa buldu
﻿Norveç’ten geldi Diyarbakır'da şifa buldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.