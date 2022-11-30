Emre Belözoğlu Acun'un takımını yenemedi

Dünya Kupası arası nedeniyle Antalya'da bulunan Medipol Başakşehir, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Antalya'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Medipol Başakşehir 13. dakikada Daniel Aleksic'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken, Hull City 74. dakikada Tyler Smith'in kaydettiği golle eşitliği yakaladı.

Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve taraflar sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Toplam 1 hafta Antalya'da kalacak olan Hull City, 3 Aralık Cumartesi günü ise Trabzonspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.