Hull City'nin Fenerbahçeli yıldızı formaya hasret kaldı. Sebebini teknik direktörü açıkladı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Hull City teknik direktörü Liam Rosenior Fenerbahçe’den kiralık olarak kadroya kattıkları Bora Aydınlık’a neden forma şansı vermediğini açıkladı.

Rosenior’ın açıklamaları şu şekilde:

"Bora'nın zamana ihtiyacı var. Özellikle 18 yaşında bir gencin farklı bir ülkeye gelmesi ve uyum sağlama konusunda onunla konuştuk.

Şu anda U-21 takımıyla antrenman yapıyor. Birkaç kez de A takımla beraber antrenman yaptı. Gözüm onun üzerinde ve onu baskı altında bırakmak istemiyorum.

Bunun bir örneği Harry Vaughan. Harry A takıma çıkmadan önce iki üç aylık bir süreçten geçti. Gençlerin uyum sağlamak için zamana ihtiyaçları var."