Hull City'nin Fenerbahçeli yıldızı formaya hasret kaldı. Sebebini teknik direktörü açıkladı

Henüz Hull City'de forma şansı bulamayan Bora Aydınlık'a neden şans verilmediğini Liam Rosenior anlattı.

Hull City'nin Fenerbahçeli yıldızı formaya hasret kaldı. Sebebini teknik direktörü açıkladı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Hull City teknik direktörü Liam Rosenior Fenerbahçe’den kiralık olarak kadroya kattıkları Bora Aydınlık’a neden forma şansı vermediğini açıkladı.

Rosenior’ın açıklamaları şu şekilde:

"Bora'nın zamana ihtiyacı var. Özellikle 18 yaşında bir gencin farklı bir ülkeye gelmesi ve uyum sağlama konusunda onunla konuştuk.

Şu anda U-21 takımıyla antrenman yapıyor. Birkaç kez de A takımla beraber antrenman yaptı. Gözüm onun üzerinde ve onu baskı altında bırakmak istemiyorum.

Bunun bir örneği Harry Vaughan. Harry A takıma çıkmadan önce iki üç aylık bir süreçten geçti. Gençlerin uyum sağlamak için zamana ihtiyaçları var."

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