Hulusi Akar'a sosyal medyada dikkat çeken Suriyeli tepkisi

Hulusi Akar'ın "Bizim birlikte olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz var. Onları zora sokacak herhangi bir durum veya böyle bir karar almamız asla söz konusu değil. Rahat, müsterih olsunlar" sözlerine sosyal medyadan efsane yanıt geldi.

Hulusi Akar'a sosyal medyada dikkat çeken Suriyeli tepkisi

Geçtiğimiz günlerde Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasındaki "dörtlü toplantı" öncesinde, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriyelileri savunurken dikkat çeken bazı açıklamalarda bulunmuştu.

"SURİYELİLERİ ZORA SOKACAK HERHANGİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Akar toplantı öncesi "Bizim birlikte olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz var. Onları zora sokacak herhangi bir durum veya böyle bir karar almamız asla söz konusu değil. Rahat, müsterih olsunlar" ifadelerini kullanmış, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde evlerine, topraklarına dönmelerini sağlamayı amaçladığımızı paylaştık" demişti.

Akar ülkemizde yaşayan Suriyelilerle ilgili ayrıca şu ifadeleri de kullanmıştı:

"SURİYELİLERE KARŞI SON DERECE AÇIK VE NET BİR POLİTİKAMIZ VAR"

"İster Türkiye'de, ister Suriye'de beraber olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz var. Hiçbir şekilde onların aleyhine bir durum söz konusu değil. Onları zora sokacak bir karar almamız da mevzu bahis olamaz. Herkesin bunu bilmesi ve buna göre davranması lazım. Bizim başlangıçtan itibaren bu konuda son derece açık ve net bir politikamız var."

Sosyal medyada Burak Yıldırım adlı bir kullanıcı Akar’ın bu sözlerine şu sözlerle tepki gösterdi:

"BU 14 MAYIS SEÇİMLERİ..."

Kendi vatandaşlarımız rahat olsun demesi gereken yerde Suriyeli kardeşlerimiz rahat olsun diyor. İşte tam bu yüzden; 14 Mayıs seçimleri 85 milyon vatandaşın geleceğini düşünenler ile Suriyeli kardeşlerinin rahatını her şeyden üstün tutanlar arasında yapılacak…

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