Hulusi Akar'dan Suriyeli açıklaması: Rahat olsunlar, onları zora sokacak karar almayız

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri milletvekili adayı Hulusi Akar, yarın Moskova’da gerçekleştirilmesi planlanan, Türkiye-Rusya-İran ve Suriyeli diplomatların katılacağı zirve öncesi açıklamalarda bulundu.

Akar, yaptığı açıklamada Suriyelilerin rahat olması gerektiğini, onları zora sokacak bir karar almayacaklarını söylerken şu ifadeleri kullandı;

''Dörtlü olarak, savunma bakanları ve istihbarat başkanlarının katılacağı bir toplantı konusunda hazırlıklarımız devam ediyor. 25 Nisan'da bu toplantının Moskova'da icra edilmesi planlanıyor. Amacımız buradaki sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesi ve bir an önce bölgeye barış ve huzurun hakim olması.

Toplantının yapılmasına müteakip bazı olumlu gelişmelerin gerçekleşmesini de bekliyoruz. Bölge barışına katkı sağlamak için Türkiye, Bakanlık olarak elimizden gelen ne varsa gerekli gayreti gösteriyoruz.

İster Türkiye'de ister Suriye'de olsun bizim birlikte olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz var. Onları zora sokacak herhangi bir durum veya böyle bir karar almamız asla söz konusu değil.

Rahat, müsterih olsunlar. Bu tutumumuz herkes tarafından bilinmeli ve buna göre davranılmalı. Bu konuda son derece net bir politika izliyoruz.''