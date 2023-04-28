Hulusi Akar'dan Sudan'a gönderilen tahliye uçağına saldırı hakkında açıklama

Hulusi Akar Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi sırasında tahliye uçağına ateş açıldığını doğrularken, vatandaşların ve personelin zarar görmediğini açıkladı.

Hulusi Akar'dan Sudan'a gönderilen tahliye uçağına saldırı hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çatışmaların yaşandığı Sudan’dan Türk vatandaşlarının askeri uçaklarla tahliyesine yönelik açıklama yaptı.

Tahliye uçağına silahlı saldırıyı doğrulayan Akar, “Wadi Sayidna Havaalanı’na C-130 tipi uçaklarımızdan biri indi. İkinci uçağımızın inişi sırasında hafif silah atışı oldu. Buna rağmen uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Herhangi bir yaralı veya personel zayiatımız söz konusu değil. Uçakta oluşan hasarı ekibimiz inceliyor” dedi.

DIŞİŞLERİ İLE KOORDİNASYON AÇIKLAMASI

Sudan'da gruplar arasında çıkan çatışmaların ardından oradaki Türk vatandaşlarının güvenli şekilde tahliyesi için Dışişleri Bakanlığı ile koordineli şekilde çalışmaların sürdüğünü aktaran Akar, “Vatandaşlarımızın tahliyesine yönelik planlama kapsamında Hartum'un kuzeyindeki Wadi Sayidna Havaalanı’na C-130 tipi uçaklarımızdan biri indi. İkinci uçağımızın inişi sırasında hafif silah atışı oldu. Buna rağmen uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Herhangi bir yaralı veya personel zayiatımız söz konusu değil. Uçakta oluşan hasarı ekibimiz inceliyor. Duruma göre, ekiplerin vereceği rapora göre, ilave lojistik destek sağlama yönündeki kararımızı vereceğiz” dedi.

"BİR UÇAĞIMIZ VATANDAŞLARIMIZI ALARAK DÖNDÜ"

Port Sudan kentine giden uçaklara ilişkin de bilgi veren Akar, “Bir uçağımız oradan vatandaşlarımızı alarak döndü. Diğer A400M uçağımızın oradaki vatandaşlarımızın tahliyesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah kazasız belasız oradan ayrılacak” diye konuştu.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Akar, “Bizim amacımız kazasız, belasız vatandaşlarımızın emniyetli bir şekilde ülkemize tahliyesi. Bu konuda çalışmalarımızı ilgili birimlerle, onlar da oradaki askeri, sivil söz sahibi kişilerle görüşmelerini sürdürüyor. Uçaklarımızın, vatandaşlarımızın emniyetli şekilde tahliyesi için çalışmalarımız devam ediyor. Süreci yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Uçaktaki hasarın büyük olup olmadığı yönelik soru üzerine Akar, “İlk bilgilere göre büyük bir hasar olduğunu değerlendirmiyoruz. Buradan göndereceğimiz ekipler tarafından orada onarabileceğimizi değerlendiriyoruz. Kesin durum, gelen raporla açıklığa kavuşacak” dedi.

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