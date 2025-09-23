Hulusi Belgü, Sadettin Saran kararını duyurdu

Ali Koç döneminde Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan ve Koç'un aday listesinde de yer alan Hulusi Belgü, hakkındaki iddialarla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Seçimi kazanan Sadettin Saran'ın kendisine görev vereceği iddialarını reddeden Belgü, Fenerbahçe desteğinin ise süreceğini belirtti.

Belgü, "Hakkımda, Fenerbahçe bünyesinde farklı görevler üstleneceğim ya da bu yönde bana teklifler yapıldığına dair çıkan söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Saran dostum ve arkadaşımdır, seçilmiş olan yönetim kuruluna ve yapılan görev dağılımına saygı göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Her Fenerbahçeli gibi bizler de, Fenerbahçe’ye destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Saran'ın Belgü'den voleybol şubesini yönetmesini teklif edeceği iddia edilmişti.

