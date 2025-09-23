Sadettin Saran'dan oy kullanan Mert Hakan Yandaş için flaş açıklama!

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, Samandıra'da takımla bir araya geldi. Saran, burada açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan öne çıkanlar;

"İNŞALLAH GÜZEL GÜNLER GEÇİRECEĞİZ"

"Hoş bulduk! 22 sene sonra tekrar Samandıra'dayım! Samandıra'da çok geceler kaldım, çok geceler geçirdim. Çok güzel bir heyecan oldu gelirken. İnşallah çok güzel günler geçireceğiz."

"İKİ ÖNEMLİ MAÇIMIZ VAR"

"Çarşamba günü iki tane çok önemli maçımız var. Basketbol maçına gideceğim inşallah. İki maçta da galibiyetle karşılaşacağız. İnşallah."

MERT HAKAN YANDAŞ

"Mert Hakan Yandaş'ın oy kullanması..."

Sadettin Saran: Bilmiyorum, çok vakıf değilim. Çok bir şey demeyeceğim. Yıpratıcı bir şey demek istemiyorum.

Hasan Çavuşoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler! "Galatasaray'a maçı sattı"

Jose Mourinho Galatasaray'ın bir efsanesini daha aldı! Didier Drogba sonrası o yıldız da methiyeler düzdü: Tepkiler çığ gibi

İRFAN CAN EĞRİBAYAT

"İrfan Can Eğribayat konuşuluyor değil mi... Yaptığı bir açıklama varmış galiba. İnsanları kaybetmek çok kolay, önemli olan kazanmak. O da haklı kendince bir şey söylemiş. Ben hiçbir oyuncuyu kimseye yedirmem. Kötü niyetli değil. Sağdan soldan duyuyor maalesef. Çok negatif konuşanlar var.

Benle tanıştıktan sonra daha olumlu düşünür inşallah. Söylenen sözler üzerinden kimseyi kaybetme niyetim yok. Sonuna kadar arkalarındayım. Hep beraber hem eğlenerek hem keyif alarak şampiyon olacağız."

"AYNI ŞEYİ SÖYLEDİM"

"Günlerdir seçim sürecinde hep aynı şeyleri söyledim, inanarak söyledim laf olsun diye değil. Birlik beraberlik olmadan şampiyonluk olmaz. Taraftarsız hiç şampiyon olamayız. Eski başkanlarımızla beraber inşallah bu kupayı kaldıracağız. Bunu tüm samimiyetimle söyledim. Taraftar desteği olmadan yapılamaz. Yarın Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanacağız ve takımımız Zagreb'ten galibiyetle dönecek. Kutlama yapmadan gece gündüz bayram yapmadan işimiz Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak olacak."

"KUPAYI İNŞALLAH 3 BAŞKAN BERABER KALDIRIRIZ"

"Ali Koç ve yönetimi, burada futbolcularla vedalaştı. Kongrede de beraber çıktınız. Bir şey söylemek ister misiniz?"

Sadettin Saran: Önemli olan buydu. İnşallah Ali Bey ve Aziz Bey ile beraber kupayı kaldırırız. Yarın Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanırsak ben değil Ali Bey, Ali Bey yoksa Sertaç Bey'in kupayı kaldırması gerek.

Spor yazarları Galatasaray-Konyaspor maçını değerlendirdi! Cimbom'un yıldızını yerden yere vurdular

Büyük sürprizi resmen duyurdular! Hakim Ziyech geri dönüyor: Ligi sallayacak transfer

TFF'den Arda Kardeşler için karar çıktı!

Domenico Tedesco çuvaldızı kendine batırdı!

Jose Mourinho'dan olay sözler! Yine taş attı: Fenerbahçeliler çok kızacak