Hülya Avşar bikinisini giyip zeytin kırdı

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hülya Avşar, yaz aylarını Ayvalık'ta geçiriyor. Sezonun kapanmasına rağmen İstanbul'a dönmeyen Avşar, bahçesindeki zeytinleri topladı.

Avşar Kızı bahçesindeki zeytinleri topladığı anları da bir reels videosu olarak paylaştı

"Hakan çalıştırıyor beni"

Hülya Avşar sosyal medyadan paylaştığı reels videosuna, "Bahçeden erken hasat. Çok mu havaya girmişim? Hakan çalıştırıyor beni" notunu düştü

Avşar'ın bikinili ve cesur halleri ise reels videosunu izleyenlerin gözünden kaçmadı.