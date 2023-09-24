Hülya Avşar'dan 'iştah açıcı' kareler. Salata yerken kendinden geçti

Spor yaparak fiziğini korumayı başaran Hülya Avşar, sık sık cesur karelerini takipçileriyle paylaşıyor.

Kimi zaman eleştirilen ünlü isim, kimi zaman da beğeni yağmuruna tutuluyor.

FORMUNU KORUYOR

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı fit görüntüsü ve güzelliği ile adeta yıllara meydan okuyor.

60 yaşındaki Avşar, formunu korumak için büyük özen gösteriyor.

Tenise devam eden şarkıcı, bu süreci yaptığı diyetle de destekliyor.

İŞTAH AÇAN PAYLAŞIM

Son olarak sosyal medya hesabından fotoğraf kareleri paylaşan Avşar'ın iştahı açıldığı görüldü.

Salata yerken kendinden geçen Avşar, esprili karesini yoruma kapattı.