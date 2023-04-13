Hülya Avşar jürisi olduğu 'Yıldız De Bana' yarışmasını anlattı

KANAL D’nin, oyunculuk sektörüne yeni yüzler ve yetenekler kazandırmayı amaçlayan yarışma programı “Yıldız De Bana”, yarın akşam yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Jüri koltuğunda Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Zafer Algöz’ün oturduğu yarışmanın yaratıcı yönetmenliğini Hamdi Alkan, sunuculuğunu ise Deniz Tansel Öngel üstleniyor.

''KAZANAN YARIŞMACILARIN YERLERİ HAZIR''

Hülya Avşar, kolay bir jüri olmadıklarını söyledi: “Yarışmacılar, zor bir jürinin önündeler. Ben mesela kolay bir jüri olduğumu düşünmüyorum. Biraz zorlanıyorlar bu konuda... En önemlisi yarışmada kazanan yarışmacıların yerleri hazır. Birinci olan kadın ve erkek yarışmacımız PastelFilm’in bir projesinde başrol oynayacak. Ve bu beni daha çok heyecanlandırıyor. Çünkü biz de referans olacağız.”

Hülya Avşar oyunculuğun sadece role girmek olmadığını dile getirerek şöyle söyledi

“Oyunculuk dediğin sadece bir rol içine girmek değildir. Dans edebiliyor musun ya da şarkı söyleyebilir misin? Çünkü günün birinde müzikalde de oynayabilirsin. Oyunculuğun çok fazla dinamiği var. Yarışmacılarda bu detayların da olması önemli.”