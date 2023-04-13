14 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Hülya Avşar jürisi olduğu 'Yıldız De Bana' yarışmasını anlattı

Hülya Avşar jürisi olduğu 'Yıldız De Bana' yarışmasını anlattı

Kanal D’nin yarışma programı 'Yıldız De Bana'nın yeni bölümü yarın ekrana gelecek. Jüri üyesi Hülya Avşar, yarışmanın büyük ödülü hakkında “Kazanan yarışmacıların yerleri hazır'' dedi

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 23:18
Takip Et

Hülya Avşar 'Yıldız De Bana' yarışmasını anlattı

Hülya Avşar jürisi olduğu 'Yıldız De Bana' yarışmasını anlattı
+
Aa
-

KANAL D’nin, oyunculuk sektörüne yeni yüzler ve yetenekler kazandırmayı amaçlayan yarışma programı “Yıldız De Bana”, yarın akşam yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Jüri koltuğunda Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Zafer Algöz’ün oturduğu yarışmanın yaratıcı yönetmenliğini Hamdi Alkan, sunuculuğunu ise Deniz Tansel Öngel üstleniyor.

''KAZANAN YARIŞMACILARIN YERLERİ HAZIR''

Hülya Avşar, kolay bir jüri olmadıklarını söyledi: “Yarışmacılar, zor bir jürinin önündeler. Ben mesela kolay bir jüri olduğumu düşünmüyorum. Biraz zorlanıyorlar bu konuda... En önemlisi yarışmada kazanan yarışmacıların yerleri hazır. Birinci olan kadın ve erkek yarışmacımız PastelFilm’in bir projesinde başrol oynayacak. Ve bu beni daha çok heyecanlandırıyor. Çünkü biz de referans olacağız.”

Hülya Avşar oyunculuğun sadece role girmek olmadığını dile getirerek şöyle söyledi

“Oyunculuk dediğin sadece bir rol içine girmek değildir. Dans edebiliyor musun ya da şarkı söyleyebilir misin? Çünkü günün birinde müzikalde de oynayabilirsin. Oyunculuğun çok fazla dinamiği var. Yarışmacılarda bu detayların da olması önemli.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
1
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
2
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
3
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
4
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
5
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Milyarder Türk iş kadını yüzen sarayını sattı 
6
﻿Milyarder Türk iş kadını yüzen sarayını sattı 
﻿Milyarder Türk iş kadını yüzen sarayını sattı 
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
7
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿AB veri kurumundan ChatGPT'ye inceleme
﻿AB veri kurumundan ChatGPT'ye inceleme
﻿AB veri kurumundan ChatGPT'ye inceleme
﻿El freni çekilmeyen minibüs sokak satıcısını ezdi
﻿El freni çekilmeyen minibüs sokak satıcısını ezdi
﻿El freni çekilmeyen minibüs sokak satıcısını ezdi
﻿ABD'de askeri belgeleri sızdıran ulusal muhafız gözaltına alındı
﻿ABD'de askeri belgeleri sızdıran ulusal muhafız gözaltına alındı
﻿ABD'de askeri belgeleri sızdıran ulusal muhafız gözaltına alındı
﻿West Ham Belçika'da avantajı kaptı
﻿West Ham Belçika'da avantajı kaptı
﻿West Ham Belçika'da avantajı kaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.