Hülya Avşar'a saplantılı aşık geliyor

Hülya Avşar, beyaz perdeye geri dönüş yapmaya hazırlanıyor.

YouTube üzerinde yürüttüğü program ile son zamanlarda sıkça gündeme gelen Avşar'ın, iddialara göre, bir imkansız aşk hikayesini konu alan filmde başrol üstleneceği ve bir gencin takıntılı sevgilisi olarak kamera karşısına geçeceği konuşuluyor.

Avşar'ın eşlik edecek ismin ise merak konusu olduğu belirtiliyor.

Türkiye'nin ikonik güzelliklerinden biri olarak kabul edilen Hülya Avşar, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya etkinlikleriyle adından sıkça söz ettiriyor.

Yeşilçam'ın aranan simalarından biri olan ve bir süredir oyunculuk faaliyetlerine ara vermiş olan Avşar, en son 2021'de ekranlara gelen Masumiyet dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştı.

Şimdi ise, "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programıyla YouTube'da ünlü isimleri ağırlayan Avşar'ın, imkansız aşk temalı bir sinema filmi için kamera önüne geçeceği söyleniyor.

"Aramızda Kalmasın" programının haberine göre, Avşar'ın filmdeki partnerinin, Hande Erçel ile "Bambaşka Biri" dizisinde rol alan Burak Deniz olacağı iddia ediliyor.

Bu haber sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu ve bazıları yeni ikiliyi çok uyumlu bulurken, bazıları ise bu eşleşmeyi uygun bulmadı.