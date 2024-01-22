Hülya Avşar 8 milyon liralık anlaşma yaptı. ‘Gerekirse simit yiyeceğiz’ demişti

Kaynak: ODA TV
Hülya Avşar 8 milyon liralık anlaşma yaptı. ‘Gerekirse simit yiyeceğiz’ demişti
Yaşanan ekonomik krizle ilgili ‘gerekirse simit yiyeceğiz’ açıklaması yapan Hülya Avşar’ın yeni reklam anlaşmasından kazanacağı para gündem oldu.

Hülya Avşar son günlerde Türkiye’nin gündeminden düşmüyor. Sosyetik ismin adı şimdi de yeni reklam gelirinden dolayı gündem oldu.

Oda Tv’nin haberine göre, Hülya Avşar geçtiğimiz günlerde, “Çok fazla zenginliğin insana zarar verdiğini düşünüyorum. Ailen ve yaşayabildiğin kadar paran olması yeterli, mutluluk budur” sözleriyle gündem oldu.

Avşar daha önce de Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz hakkında yaptığı yorumda "Gerekirse simit yiyeceğiz ama bugünleri de kolay atlatacağız." sözleriyle çok konuşulmuştu.

Hülya Avşar şimdi ise 7 yıldır reklam yüzü olduğu yatak markasıyla imzaladığı yeni bir anlaşmayla gündeme geldi. Avşar, geçtiğimiz günlerde reklam filmi için kamera karşısına geçerken, markayla bir yıl için 8 milyon TL’ye anlaştığı belirtildi.

Hülya Avşar, "gerekirse simit yiyeceğiz" sözleriyle çok tepki çekerken, geçtiğimiz günlerdeki açıklamasında da zenginlikten dert yanan Hülya Avşar'a ekonomist Prof. Özgür Demirtaş "Simit ye" diyerek karşılık vermişti.

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