Hurda denilmişti ya… hiç bile!..

Ne diyeyim haksızlık edilmiş!..

Hem de öyle haksızlık edilmiş ki anlatılır gibi değil.

Nasıl olur da; üzerinde biraz çalışılıp kullanılabilecek hale getirilecek olan bir şeye, ‘Hurda’ denilerek ona işlerlik kazandırılmaz.

Sahiden de inanılır gibi değil!..

*

THK uçaklarından söz ediyorum.

Hani, hurdaydı…

Hani, şurası ya da burası sağlam değildi…

Hani, depolarda tutularak paslanmaya bırakılmıştı…

Hani, işe yaramazlardı da o yüzden geçen sefer kullanılmamıştı ya onlardan…

*

Pekâlâ, şimdi nasıl olmuş da işe yarar hale gelmişti?

Nasıl bir dokunuş yapılmış da hurda denilen uçaklar, yangına müdahale eder olmuşlar? İşte ben bunu anlamasam da yine de çok da iyi olmuş.

*

THK uçaklarını bu yangında kullanmak kimin aklına gelmişse, emri kim vermişse ben ona, ya da onlara teşekkürler ediyorum.

THK uçaklarımız görevleri sırasında nasıl da mutlu olmuşlardır bir bilseniz!..

Ee, ne de olsa eski toprak; işe yaradığında mutlu, değerlendirilmediklerinde alıngan olurlar.

Eski, ama demek ki ihtiyaç halinde küçük dokunuşlarla kendisinden faydalanılıyormuş…

Bu uçaklar ‘Hurda’ denilebilecek noktaya nasıl getirildi onu da anlamış değilim.

*

Evet THK uçakları yaşlı olabilir, ama onun bakımını ihmal etmemek gerekiyormuş demek ki!..

Onlara bakılırsa karşılığını verebiliyorlarmış.

Yani kendisine sahip çıkanı mahcup etmiyormuş demek bizim THK uçaklarımız.

*

Neyse bakış açımız: Bardağın yarısı dolu.

*

Geçtiğimiz cuma günü, THK uçaklarının Şarköy sahilinden sularını alıp nasıl da yangın yerine uçtuklarını canlı canlı, gözlerimle gördüm.

Müthiş…

Sonra görüntüleri de öyle hantal falan da değil hani…

Hurdalık halleri ise hiç yoktu.

*

İlk defa bu kadar yakından gördüm THK yangın söndürme uçağını.

Şarköy’de kaldığım sitenin yanından denize doğru alçalınca, merak ederek izledim.

O şekilde gördüm.

Sonra da yangına yağmur olup, yağmak için aldı suyunu gitti.

Kendi çapında iri…

Cüsseli…

*

Hani, barbi uçaklar gibi değil elbet.

Barbi uçaklar gibi olsa zaten o işi göremez…

Tonlarca suyu barbi uçaklar neresinde taşıyacak ki?

*

Sonuç itibarıyla iyi ki fark edildi ve devreye sokuldu.

Böylece de uçaklarımız da ödüllendirilmiş oldular.

*

Üstelik pek de hoştu, pek hoş!..

İri yarıydı…

İşe yarıyordu.

En iyi yanı da hâlâ güven veriyordu…

Bence!..