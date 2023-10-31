Hurda toplarken canından oldu

Kazada hayatını kaybeden Ahmet Ulukan’ın (63) cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Otomobil hurda toplayan adamı ezdi

Kaza, dün sabah Niğde-Kayseri yolu Ovacık köyü mevkiinde meydana geldi. Kayseri’den Niğde’ye giden M.B. yönetimindeki 66 ACU 931 plakalı otomobil, yol kenarında hurda toplayan Ahmet Ulukan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ulukan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ulukan’ın öldüğü tespit edildi. Ulukan’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.