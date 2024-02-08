Babaanne torununu kurtarmak için canından oldu. Hiç düşünmeden tramvayın önüne atladı

Kaynak: DHA
Babaanne torununu kurtarmak için canından oldu. Hiç düşünmeden tramvayın önüne atladı
Kadıköy’de tramvay yoluna atlayan 4 yaşındaki torununu, tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege tramvayın altında kaldı. Ağır yaralanan kadın doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadıköy’ün Bahariye Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 4 yaşındaki torunu Adem Ç. ile birlikte cadde üzerinde yürüyen İlgün Çölege(64), bir anda tramvay yoluna giren 4 yaşındaki torunu Adem Ç.'yi son anda tramvayın altında kalmaktan kurtardı. Torununu kurtaran Çölege tramvayın altında kaldı.

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Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından tramvayın altından çıkarılan kadın, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çölege, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Torunu ise hafif yaralandı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek çalışma yaptı.

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"BABAANNE TRAMVAYIN ALTINDA 4-5 METRE SÜRÜKLENDİ"

Yaşanan olayın görgü tanığı Ayhan Erek, "Tramvay gelirken çocuk aniden tramvayın yoluna fırladı. Bunu gören babaanne, çocuğu itti. Kendini kurtaramadı. Tramvayın altında 4-5 metre sürüklendi. Sonra tramvay durdu. Ambulans geldi. Torunu hafifti. Çocuk hafifti. Tramvayın altında kalmadı" ifadelerini kullandı.

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