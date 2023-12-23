Hürriyet Gazetesi'nin efsane İstihbarat Şefi Mehmet Ali Yula vefat etti

Bab-ı Ali bir usta ismi daha sonsuzluğa uğurladı. 81 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Ali Yula İzmir'de toprağa verildi.

Arkagüverte'de yer alan bilgilere göre, meslektaşları arasında çok sevilen Yula gazeteciler arasında geleneksel olarak düzenlenen İzmir Buluşmalarında da aranan isimlerdendi.

Bu buluşmalarda o dönem Hürriyet Gazetesi’nin efsane İstihbarat Servisi Şefi Mehmet Ali Yula, yine efsane Ekonomi Müdürü Meriç Köyatası ve yine dönemin ünlü muhabirlerinden Gece Sorumlusu Orhan Can başı çekiyordu.

Bu üçlü kimse katılmasa da bu geleneği hep sürdürdüler. Ama bu zamansız ayrılık buluşmaları da buruk hale getirecek gibi gözüküyor.

ORHAN UĞUROĞLU DUYURDU

Yeniçağ Gazetesi köşe yazarı Orhan Uğuroğlu da Mehmet Ali Yula'nın vefatını sosyal medyadan paylaştı.

Uğuroğlu "Çok acı kaybımız" diyerek yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"1965 yılında Ankara’da gazeteciliğe başlayan kardeşim, dostum gazeteci- yazar Mehmet Ali Yula hayatını kaybetti.

1970 yılında Hürriyet Gazetesi Almanya baskıları bölümüne geçti. 1972 yılında Hürriyet Gazetesi’nin İskandinav ülkeleri temsilciliğine getirildi. 1982’de Türkiye’ye döndü, Hürriyet’te ve dış haberler şefliği görevini üstlendi.

1985’te Olof Palme’nin öldürülmesiyle yeniden İsveç’e döndü ve bir yıl daha orada kaldı. Daha sonra Almanya Frankfurt’ta görev alan Yula, 1990 yılında yeniden İstanbul’a döndü ve Hürriyet İstihbarat Şefliği görevine atandı.

Bir yıl sonra; önce Nokta Dergisi’nde daha sonra Akis Dergisi’nde genel yayın müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Yula’nın yazdığı Olof Palme Cinayeti ‘Kuşbeyaz’ adlı belgesel roman Palme cinayetinin PKK ile olan bağlantısı ve bir siyasi cinayetin karmaşık örgüsü romanın satırları arasında yer aldı. Mekanın Cennet ruhun şad olsun kardeşim...

Eşi Akik ve oğlu Alaz'a sabır ve sağlıklı ömür diliyorum"

YULA'DAN ROMAN TADINDA KİTAP

Gazeteci yazar Mehmet Ali Yula, esrarengiz şekilde öldürülen İsveç Başbakanı Olof Palme cinayetiyle ilgili belgeleri, roman tadıyla yazdığı kitapta okuyucuya sundu.

Gazeteci yazar Mehmet Ali Yula’nın yazdığı Olof Palme Cinayeti ‘Kuşbeyaz’ adlı belgesel romanının ön sözünün giriş cümlesi, dünden bugüne bir projeksiyon tutuyor.

Kitap edebiyatımızın kısır olduğu belgesel/roman alanında dikkat çeken bir yapıt.

MEHMET ALİ YULA KİMDİR

1965 yılında Ankara’da gazeteciliğe başlayan Mehmet Ali Yula, 1970 yılında Hürriyet Gazetesi Almanya baskıları bölümüne geçti. 1972 yılında Hürriyet Gazetesi’nin İskandinav ülkeleri temsilciliğine getirildi.

1982’de Türkiye’ye döndü, Hürriyet’te ve dış haberler şefliği görevini üstlendi. 1985’te Olof Palme’nin öldürülmesiyle yeniden İsveç’e döndü ve bir yıl daha orada kaldı.

Daha sonra Almanya Frankfurt’ta görev alan Yula, 1990 yılında yeniden İstanbul’a döndü ve Hürriyet İstihbarat Şefliği görevine atandı. Bir yıl sonra; önce Nokta Dergisi’nde daha sonra Akis Dergisi’nde genel yayın müdürlüğü görevlerinde bulundu.