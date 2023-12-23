ATM önünde pusu. Para çekerken başında vurup öldürdüler

Kaynak: DHA
ATM önünde pusu. Para çekerken başında vurup öldürdüler
Pendik'te bir kişi ATM'den para çektiği sırada arkasından gelen saldırgan tarafından başından vuruldu. Emrah A. olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganın kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Pendik'teki saldırı, Güllübağlar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu caddesinde gerçekleştirildi.

Emrah A. para çekmek için aracından inerek ATM'nin önüne geldi. Bu sırada Emrah A, ATM'de işlem yaparken, iş insanının arkasına gelen bir kişi silahını ateşledi. Başına bir el ateş edilen Emrah A. kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Saldırganın olay anında taktığı eldiveni boş bir araziye attığı tespit edildi. Eldiven incelemeye alındı.

İş insanın olay yerinde öldüğü belirlendi. Trafiğe kapatılan olay yerinde polisler delil topladı.

Yapılan incelemenin ardından Emrah A.'nın cesedi otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı. Cinayet sonrası kaçan saldırganı yakalama çalışmaları devam ediyor.

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