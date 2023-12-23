ATM önünde pusu. Para çekerken başında vurup öldürdüler

İstanbul Pendik'teki saldırı, Güllübağlar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu caddesinde gerçekleştirildi.

Emrah A. para çekmek için aracından inerek ATM'nin önüne geldi. Bu sırada Emrah A, ATM'de işlem yaparken, iş insanının arkasına gelen bir kişi silahını ateşledi. Başına bir el ateş edilen Emrah A. kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Saldırganın olay anında taktığı eldiveni boş bir araziye attığı tespit edildi. Eldiven incelemeye alındı.

İş insanın olay yerinde öldüğü belirlendi. Trafiğe kapatılan olay yerinde polisler delil topladı.

Yapılan incelemenin ardından Emrah A.'nın cesedi otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı. Cinayet sonrası kaçan saldırganı yakalama çalışmaları devam ediyor.