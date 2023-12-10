Husiler İsrail’e meydan okudu: Gemi geçişlerini engelleyeceğiz

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e giden tüm gemilerin geçişini engelleme tehdidinde bulundu.

KAYNAK: AA
Husiler İsrail’e meydan okudu: Gemi geçişlerini engelleyeceğiz

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'ne ihtiyaç duyulan gıda ve ilaç girmemesi halinde, Yemen Silahlı Kuvvetleri (Husiler) hangi milletten olursa olsun Siyonist oluşuma giden gemilerin (Kızıldeniz'den) geçişini engelleyecek ve güçlerimizin meşru hedefi haline gelecektir" ifadelerine yer verildi.

Seri, söz konusu kararın, açıklamanın duyurulduğu andan itibaren uygulayacağını vurgulayarak, "Deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamak amacıyla tüm gemi ve şirketleri İsrail limanlarıyla iş yapmamaları konusunda uyarıyoruz." sözlerine yer verdi.

KIZILDENİZ'DE İSRAİL GEMİLERİNİ HEDEF ALIYORLAR

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.

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